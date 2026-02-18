La guasa en un centro de Salud para acabar con la apertura de puertas en las consultas: "Podría generar una paradoja espacio-temporal y acabar con el universo"

Los vecinos que acuden al centro de salud de San Juan de Aznalfarache se han encontrado con un aviso que ha desatado la sorpresa y la risa en redes sociales. El cartel, colocado en una de las puertas de acceso, advierte a los usuarios: “Por favor no abrir la puerta si está cerrada. Podría ser usted quien está dentro. Y eso generaría una paradoja espacio-temporal que podría acabar con el universo. Gracias”.

El mensaje, lejos de ser un simple recordatorio de seguridad, combina instrucciones básicas con un toque de humor surrealista que ha provocado decenas de comentarios en Twitter. El tuit que lo ha popularizado, publicado por la cuenta El Rancio, señalaba: “Centro de salud de San Juan de Aznalfarache, en Sevilla. No podemos ser más guasas bajajajaja”.

El aviso ha generado bromas entre los internautas, imaginando consultas médicas que podrían alterar el espacio-tiempo o pacientes atrapados en bucles temporales, aunque en la realidad la intención es clara: recordar a los usuarios que no abran las puertas cerradas, con un toque de humor que suaviza la espera y la rutina del centro.

Este tipo de mensajes demuestra que, en ocasiones, la ironía y la creatividad pueden convivir con la vida cotidiana, incluso en lugares tan serios como un centro de salud. Los vecinos aseguran que la guasa del aviso no hace más que añadir un poco de diversión al día a día en San Juan de Aznalfarache.