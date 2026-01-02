Guía con los roscones de Reyes más famosos de Sevilla: Rellenos clásicos o vanguardistas y una masa muy esponjosa

El roscón de Reyes es uno de los protagonistas indiscutibles de los hogares españoles durante estas fechas, especialmente en la jornada del 6 de enero. Con forma circular, que simboliza la eternidad, y con decoración de frutas escarchadas que evocan las joyas de las coronas de los Reyes Magos, tradicionalmente este dulce se elaboraba con una masa suave que estaba aromatizada con agua de azahar. Con el paso de los años este se fue sometiendo a algunas modificaciones, como rellenos más clásicos (de trufa o nata) o más originales (de crema de galleta Lotus, de crema de Kinder Bueno, de pistacho, etc.).

Más allá de su valor culinario, el roscón de Reyes encierra una tradición cargada de simbolismo cuyos orígenes se fechan en tiempos romanos. En su interior se esconden una sorpresa y una haba: quien encuentra la figura es coronado rey o reina de la jornada, mientras que quien encuentra el haba es al que le corresponde pagar el roscón. Esta tradición tan arraigada a la cultura española hace que cada 6 de enero cientos de hogares españoles desayunen abriendo regalos y compartiendo este dulce tan singular que marca el final de las fiestas navideñas.

En Sevilla existen multitud de confiterías y obradores que elaboran sus roscones durante estas fechas, con masas de diferente tipo, toppings muy variados y rellenos de diversos sabores. De la infinidad de sitios en los que es posible hacerse con un roscón exquisito, estos son algunos de los que con el paso de los años han adquirido más fama entre los vecinos y vecinas de la hispalense:

La Campana

La Campana es una de las confiterías/cafeterías más emblemáticas de Sevilla y como tal, una de las que ha adquirido mayor nombre en la ciudad en lo que a elaboración de Roscones de Reyes se refiere. Existen cinco tipos de roscones en sus vitrinas: sin relleno, con nata, con trufa, con cabello de ángel y con crema. Estos se pueden degustar tanto por porciones como haciéndose con uno de ellos, ya que se van renovando con frecuencia, aunque lo ideal es hacer el encargo los días previos al 6 de enero.

Heladerías Bolas

Otro de los lugares que ha estado ganando especial fama en estas fechas con sus roscones es la Heladería Bolas, no solo porque hace la receta clásica con un sabor exquisito sino porque trabaja con la versión vegana de este dulce de fin de Navidad. Este hecho ha posicionado a la Heladería Bolas, con varios establecimientos en Sevilla, en uno de los lugares imprescindibles para hacerse con roscones que no tengan ingredientes de origen animal. Estos se pueden encargas a través de su página web.

Confitería Ochoa

Otro de los clásicos sevillanos es la confitería Ochoa, ubicada en la calle Sierpes. En este establecimiento emblemático sevillano elaboran sus roscones tanto sin relleno como con diferentes sabores (nata, sidra o trufa). También trabajan diferentes tamaños por lo que es posible adaptar el roscón a los gustos de cada cliente.

Como ellos mismos dicen desde sus redes sociales, el Roscón de Reyes de su obrado es "esponjoso, aromático y hecho con la receta tradicional que tanto os gusta".

Ángel Puchi

El "Roscón del Puchi" es otro de los que ha conseguido hacerse un hueco en el imaginario sevillano como uno de los más famosos elaborados en la ciudad. Ángel Puchi es un reconocido panadero y pastelero artesanal de Coria del Río que se ha hecho famoso por sus panes únicos y su pastelería tradicional andaluza, como sus 'pusicados' y palmeras. Ha sido considerado uno de los mejores pasteleres de Andalucía, lo que le ha valido la fama para hacer, en época navideña, uno de los roscones más aclamados de Sevilla. En el año 2024 se hizo con el premio al Mejor Roscón, con una preparación que llevaba yema tostada y nata.

Confitería Rufino

Ubicada en la calle Génova en Sevilla, aunque llegados directamente desde Aracena, en Huelva, esta confitería de gran fama en Andalucía elabora sus Roscones con rellenos de crema, nata, cabello de ángel, crema de chocolate o sin relleno, solo con el bizcocho. Existen varios tamaños en función del número de personas que vayan a consumirlos y sus precios suelen ser bastante económicos en comparación con otros que también han adquirido mucha popularidad en la ciudad.