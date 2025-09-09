Cinco lugares para hacer deporte en Sevilla capital que están rodeados de naturaleza

Sevilla está repleta de árboles y vegetación que es imprescindible, entre otras muchas cosas, para dar sombra a sus calles cuando el calor abrasador del verano llega a la ciudad. A pesar de que tanto en septiembre y octubre como en primavera las temperaturas no son tan elevadas, lo aconsejable es no exponerse a los rayos del sol durante las horas centrales del día o tener precaución, especialmente, a la hora de hacer deporte.

En la ciudad existen algunos lugares que a pesar de encontrarse muy cerca del centro histórico, son auténticos remansos de paz para hacer una caminata más o menos larga o correr durante varios kilómetros como si se estuviera en plena naturaleza.

Parque del Alamillo

Es uno de los pulmones verdes de la ciudad y aunque esté algo más alejado, en la zona de La Cartuja, es lugar de reclamo de cientos de sevillanos y de visitantes, ya sea para pasar el día haciendo una comida en familia, para montar en bicicleta o patinar o bien para correr y hacer algo de deporte. El parque cuenta, además, con un bar y varias zonas de descanso y para niños.

Una de las zonas del Parque del Alamillo donde se instalarán juegos infantiles. / M. G.

Parque de María Luisa

Es el otro pulmón verde de Sevilla. Su ubicación privilegiada junto a la Plaza de España y su gran extensión y belleza hacen de este lugar el sitio perfecto para caminar o correr. Cuenta además con varias zonas perfectas para el descanso y con un recorrido que gracias a su heterogeneidad no se vuelve nada monótono.

El Parque de María Luisa. / José Angel García

Parque de los Príncipes

Ubicado en el barrio de Los Remedios, frente al recinto ferial, se encuentra este parque que es uno de los más conocidos y populares de la ciudad. Cuenta con diferentes espacios de césped y con mucha vegetación, por lo que se trata de una buena opción cuando hace calor.

Parque de los Príncipes / D. S.

Parque de Magallanes

Ubicado junto a Torre Sevilla, este parque se extiende paralelamente al río, por lo que permite darse una buena carrera mientras se disfrutan de las vistas de la ciudad. Si bien es cierto que no todo el recorrido cuenta con árboles, sí se trata de un sendero muy cuidado y con muy poco desnivel que cuenta con muchas zonas de césped para descansar después del ejercicio físico.

El Parque Magallanes con el rascacielos al lado. / Juan Carlos Muñoz

Parque de Miraflores

A pesar de que este parque se encuentra bastante más retirado que el resto del casco antiguo de la ciudad, se trata de una zona muy extensa y sin desnivel que discurre junto a multitud de árboles y de un lago artificial. Cuenta además con una zona deportiva por lo que es el lugar perfecto para quienes quieran practicar diferentes deportes en un lugar natural. Con sus 90 hectáreas de superficie, el Parque de Miraflores constituye la zona verde de mayor amplitud en el área metropolitana de la ciudad.