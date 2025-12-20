La iglesia de Écija que impresiona a los turistas por sus frescos y yeserías, pese a su fachada austera: "Sufres el síndrome de Stendhal"

Écija es para muchos el pueblo más bonito de la provincia de Sevilla. Situada en el valle del Genil, esta localidad es conocida como la "Ciudad de las Torres" por su rico patrimonio arquitectónico, con diez palacios, cinco museos y siete conventos. Uno de ellos perteneció a la orden de los Carmelitas Descalzos, que alberga la conocida como Iglesia de los Descalzos, considera una de las joyas del Barroco andaluz.

La construcción de la Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, como se denomina oficialmente, se remonta a 1591 gracias a la iniciativa del Regidor don Sancho de Rueda y su epsosa, doña María de Cárdenas. El tempo fue inaugurado en 1614 y a lo largo del siglo XVII se sucedieron varias obras de ampliación. La iglesia perteneció al convento de los Carmelitas Descalzos hasta su desamortización. En 2008 fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y, en 2010, fue reabierta al culto tras una restuaración de 15 años, pero ¿qué hacen de este edificio uno de los baluartes turísticos de Écija?

"Tu mirada siempre arriba y al frente"

A los pies del templo, se encuentra la facha principal, en origen completamente policromada. La portada, realizada en ladrillo, posee trazas clásicas y columnas pareadas. Sobre el frontón, se exhibe una imagen en terracaota de la Inmaculada Concepción. "Aunque su fachada de ladrillo sea austera, al entrar sorprende la exhuberancia de su interior barroco", asegura un visitante.

Portada de la Iglesia de los Descalzos. / Google

El templo presenta una sola nave cubierta por bóveda de cañón y cúpula gallonada sobre pechinas en el crucero, uno de los elementos que más llama la atención de los turistas. "La gran cúpula está decorada con yeserías doradas y frescos que representan ángeles y motivos florales", agregan. Esta es la carta de presentación de uno de los templos más singulares de Écija: "Tu mirada siempre arriba y al frente".

"La Saint Chapelle de Sevilla"

Altar y retablo mayor de los Descalzos, en Écija. / Google

En el centro del templo se alza el altar mayor, espacio que alberga el retablo mayor de color dorado dedicado a la Virgen del Carmen y ricamente tallado con esculturas de santos carmelitas. "Cuando vas entrando hacia el altar y vas mirando hacia las paredes y los techos se te ponen los pelos de punta", reza otra reseña. Las yeserías y pinturas murales dotan al conjunto de gran singularidad y la prevalencia de unicidad de criterio estético. Las capillas laterales albergan otras tallas.

La otra joya de la corona es el órgano del siglo VIII ubicado en el coro que los turistas tildan de espectacular: "Casi se te saltan las lágrimas sufres un poco el síndrome de Stendhal", dice un comentario.

Órgano en el coro de la Iglesia de los Descalzos, del siglo XVIII. / Google

En definitiva, la Iglesia de los Descalzos mantiene una concepción unitaria al integrar arquitectura, escultura y artes decorativas. "Un monumento imprescindible de visitar en Écija. Angelical, bello, hermoso, divino a la vez que humano. La Saint Chapelle de Sevilla", concluye un visitante.

Visitas gratuitas

Ahora bien, como apuntan los turistas, el principal inconveniente de la Iglesia de los Descalzos es la dificultad para encontrarla abierta: "Recomiendo asegurar la visita antes de ir". De acuerdo con la web del Ayuntamiento, la visita es gratuita y el horario es de martes a sábado de 11:00 a 13:00 horas.

Otros admiten haber llegado a este templo, en una ciudad llena de iglesias y casas señorales, tras consultar con la oficina de turismo: "Hicieron hincapié en su impresionante cúpula. Fuimos gracias a que estaba abierta por una misa y fue una de las mejores cosas que vi en Écija", comentan. Los cultos son los domingos a las 9:30 horas.