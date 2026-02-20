Kinu conquista su primer Sol Repsol y sitúa la alta cocina japonesa en el corazón de Sevilla

Hace unos días se daban a conocer los restaurantes españoles que este 2026 conseguían hacerse con un Sol Repsol, un distintivo de Guía Repsol que premia a lugares auténticos, encantadores y de alta calidad que incorpora parámetros vinculados a la sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular o la esencial coherencia de los proyectos, que debe dejarse ver tanto en sus cocinas como en el local, la puesta en escena y la bodega.

De todos los establecimientos andaluces que consiguieron este reconocimiento, en Sevilla fue el restaurante japonés Kinu el que salió galardonado con un nuevo Sol Repsol que su equipo de profesionales ha querido celebrar por todo lo alto.

Davide, jefe de cocina de Kinu, ha explicado que aunque llevan tiempo trabajando en este proyecto, no se esperaban recibir esta mención: "Aún no nos lo creemos, pero estamos muy contentos". Lorena, jefa de sala, ha añadido que ella sí que tenía esperanza y que "este ha sido el año". En su opinión, cree que "es un reconocimiento al esfuerzo de muchos años por parte de todo el equipo y por el respeto hacia el producto y los clientes para ofrecerles la mejor".

Cocina japonesa elaborada con calma

La comida japonesa es una comida simple, "de tierra, de agua, de mar, y se basa muchísimo en la calidad del producto", como detalla Davide, es por esto por lo que en Kinu trabajan con productos locales, de las lonjas de Huelva y Cádiz. El sushi que elaboran en su cocina utiliza una técnica tradicional que no necesita nada más allá que un especial cuidado a la materia prima con la que trabajan, que es de primera calidad.

Como explica el jefe de cocina, un arroz sencillo bien tratado puede volverse algo muy distinto a lo que sirven en otros lugares: "Muchos de nuestros clientes, cuando vienen a Kinu, alucinan simplemente con el arroz, y es que algo sencillo elevado a la calidad máxima, no se encuentra en todos los sitios". Para el equipo de Kinu, según argumenta Lorena, lo más importante es que su clientela pueda probar "un verdadero japonés sin ningún tipo de adorno".

En el restaurante se toman su tiempo para elaborar cada una de las piezas que salen de su cocina. Por ejemplo, solo para elaborar el arroz emplean unos 40 o 45 minutos, algo que explica a la perfección el mimo con el que hacen cada plato. Esto es lo que, según Davide, ha podido suponer una diferencia para ser el único restaurante sevillano que este 2026 inaugura un Sol Repsol.

Única barra omakase de Sevilla

Kinu cuenta con la única barra omakase de Sevilla. Este término es un concepto japonés que significa "confianza en el chef". En la barra omakase de Kinu participan hasta seis comensales a los que se les presenta un menú que va variando según el día y la disponibilidad de los productos. En él hay entrantes con pescados que van cambiando, y postre. Se trata no solo de una experiencia gastronómica, sino también "estricta" con el chef, que se hace muy diferente a la que se puede tener en otro establecimiento de comida japonesa.

Respecto a sus precios, algo que a priori puede generar incertidumbre a algunos bolsillos, cuentan con varias opciones de menú desde 40 euros por persona, aunque también se puede pedir a la carta. Lorena, en su opinión, recomienda probar el menú de la barra omakase, ya que es el más tradicional y el que ofrece una experiencia más única.

Para el equipo de Kinu, haber obtenido un Sol Repsol es "el inicio del punto hacia el que quieren ir". A pesar de que va a ser un reto mantener la calidad y, sobre todo, mejorarla , tienen muy claro que este reconocimiento es el comienzo de lo que siempre han querido y por el que trabajan cada día. La intención con este proyecto es que cada persona que entre en su restaurante sienta que se traslada hasta Japón sin salir del centro de Sevill y probando un producto de muy alta calidad.