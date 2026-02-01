Mercado de segunda mano con arte en la casa del estudio fotográfico Enrique en la calle Rioja

Ni la desapacible lluvia ni que sea un domingo por la mañana de los de manta y camilla. La calle Rioja desde la fachada frente a la iglesia del Santo Ángel, donde estaba hasta enero el estudio fotográfico de Enrique hasta la esquina con la calle Velázquez una cola de personas bajo los paraguas espera pacientemente su turno para hacerse con una de las piezas que hasta ahora estaban en la casa estudio de unos de los fotógrafo que más han retratado a los sevillanos. Rara es la casa donde no hay una foto con su distintiva firma marcada discretamente en una de las esquinas.

Hoy y mañana la casa permanecerá abierta para que quienes estén interesados se hagan con algún elemento de un establecimiento que es ya parte de la historia de la ciudad y que sigue con su legado, ahora en Tomares. Una venta organizada por Antico Interiores, empresa especializada en mercadillos de segunda mano en vivendas y establecmientos. "En este caso es un mix, porque aquí estaba la vivienda y el estudio de fotografía Enrique, emblemático, que ha cerrado sus puertas aquí, pero bueno, continúa en Tomares, lo que pasa que han vendido el edificio y había piezas muy especiales, tanto material fotográfico como en la vivienda que perteneció a la familia y era una pena que se perdieran con la obra que obviamente van a hacer aquí", explicó Macarena Silva, responsable de Antico.

Entre las piezas que se pueden adquirir hay mucho arte porque era un buen coleccionista. "Tenemos obras de Juan Valdés, cuadros costumbristas muy bonitos. La verdad es que eran muchas piezas que la familia no han podido asumir porque ellos ya se han quedado con parte porque los tiempos cambian y no tenemos casas para piezas tan peculiares como estas. Y veíamos una manera bonita, buena de rendirle cierto homenaje a su tío haciéndolo de esta manera. Que no que su legado no acabe en una cueva", afirmó Silva.

Antico Interiores lleva ya casi tres años. "La verdad es que está calando ya en la sociedad sevillana este tipo de de consumo. Recuperar piezas con mucha historia, con una vida. Estamos consiguiendo que se consuma de otra manera. Así sabemos que los objetos que tenemos cuentan una historia porque estaban en un sitio en concreto, en una casa concreta. Como esto, cuando pase por aquí la gente dirá, "Yo me he llevado la lámpara del estudio de fotos de Enrique", añadió Macarena Silva.