Mercer Residences Sevilla lanza Habitar el Arte, un impulso al talento local integrándolo en la experiencia de alojamiento

Mercer Residences Sevilla refuerza su compromiso con la cultura con el lanzamiento de Habitar el Arte, una iniciativa impulsada por Mercer Hoteles que integra la creación contemporánea en la experiencia de alojamiento. El proyecto transforma la histórica Casa Palacio de los Marqueses de Nervión en un espacio donde el arte se habita y se vive desde la cotidianidad, en coherencia con la visión cultural de la cadena.

Concebido como una plataforma curatorial en evolución, Habitar el Arte se aleja del formato expositivo tradicional para proponer una relación más cercana entre el huésped, el espacio y la obra. Las piezas se integran de manera orgánica en patios, galerías y determinadas suites, dialogando con la arquitectura, la luz y el ritmo pausado de la casa. El arte deja así de ser un elemento ornamental para convertirse en parte esencial de la experiencia Mercer.

Habitar el Arte nace con el objetivo de convertir el arte en un lenguaje de hospitalidad y ofrecer una plataforma real, cuidada y con proyección al talento artístico y artesanal vinculado a Sevilla y Andalucía. El proyecto sitúa al creador como parte activa del relato del hotel y de la ciudad, integrando su obra en un contexto de prestigio que genera discurso, visibilidad y nuevas oportunidades, lejos de acciones puntuales o efímeras.

Las piezas se ubican en puntos estratégicos de la casa palacio–patios, corredores, escaleras, suites y terraza–, creando un recorrido sensorial que acompaña al huésped a lo largo de su estancia. Cada obra dialoga de forma orgánica con la arquitectura histórica y la experiencia cotidiana, alcanzando a un huesped sensible a la cultura, el diseño y la autenticidad. Para enriquecer esta relación, cada intervención cuenta con una ficha artística y un código QR, que permite ampliar la información y conocer la trayectoria del artista.

A lo largo del año, Habitar el Arte contará con la participación de creadores como Little Ediciones, cuyo trabajo combina ilustración contemporánea y cerámica en un lenguaje luminoso y poético que reinterpreta Sevilla desde la calma; Antonio Bellido, fotógrafo y artista visual reconocido por su mirada íntima y contemporánea sobre el gesto, el cuerpo y la emoción; Lina Sevilla, referente de la moda andaluza por su capacidad para elevar el oficio de la costura tradicional a un lenguaje actual y sofisticado; Antonio García, uno de los diseñadores más influyentes de la escena sevillana, conocido por una sastrería depurada donde tradición y modernidad dialogan con naturalidad; y Todamuta Studio, estudio destacado por su investigación material y su aproximación sensorial al diseño contemporáneo.

"Un conjunto de voces que refleja la diversidad, la solidez y la sensibilidad del momento creativo actual de Sevilla, siempre desde el respeto al oficio, la materia y una mirada contemporánea que conecta tradición y presente", explican desde el hotel.

Hilando el Tiempo en la Suite Marquesa

El proyecto se inaugura en enero con Hilando el Tiempo, una intervención ubicada en la Suite Marquesa, el espacio más emblemático de Mercer Residences Sevilla y corazón simbólico de la Casa Palacio.

Hilando el Tiempo es el proyecto sevillano de Rosario Andrade y Eva Pozuelo, centrado en la reinterpretación contemporánea de técnicas textiles tradicionales como el bordado, el ganchillo, el encaje o el trenzado. Desde su taller en el barrio de San Julián, las creadoras desarrollan piezas únicas que reivindican la calma, el trabajo manual y el valor del tiempo como materia creativa.

Su obra aporta textura, calidez y una narrativa que conecta pasado y presente, marcando el tono conceptual de Habitar el Arte: comenzar desde el oficio, la memoria y la autenticidad como forma de entender el lujo contemporáneo.

Suite Marquesa de Mercer Residences Sevilla

Situado en pleno Casco Antiguo e inaugurado hace poco más de un año, Mercer Residences Sevilla es uno de los 4 establecimientos de lujo de la cadena Mercer en Sevilla. Ubicado en una casa señorial sevillana siglo XVII con una fascinante historia, cuenta con 26 habitaciones y suites reformadas en clave de lujo contemporáneo. Con esta nueva iniciativa, Mercer Residences Sevilla refuerza el compromiso de hospitalidad la cadena Mercer que une lo tangible con lo intangible para convertir cada estancia en una experiencia auténtica y singular.