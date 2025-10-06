Música y Cultura en Familia: el Open Festival trae la gran fiesta de otoño al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe

El otoño se ilumina en Sevilla con la llegada del Open Festival a Mairena del Aljarafe, una cita que promete ser mucho más que música: una fiesta de la cultura en familia. El 1 de noviembre, el Centro Hípico se transformará en un punto de encuentro mágico donde el talento de Chambao, Juanlu Montoya, el show especial de Nolasco con Diego Carrasco y Lin Cortés, junto a la energía de El Pechuga y SE-30, se entrelazará con talleres, gastronomía y espectáculos infantiles. Es la oportunidad perfecta para que todas las generaciones compartan, bailen y creen recuerdos al aire libre, consolidando al Aljarafe como un enclave efervescente donde la música y el arte se viven juntos.

El Open Festival se convertirá el próximo 1 de noviembre en el epicentro cultural del Aljarafe sevillano, desplegándose en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, un espacio privilegiado junto al metro Ciudad Expo. Bajo el lema Vive la cultura en familia, este evento se postula como una cita ineludible para arrancar el mes de noviembre, ofreciendo una jornada completa de ocio que trasciende el concierto tradicional, fusionando música, arte, gastronomía y diversión para todas las edades. No es solo un festival, es una experiencia comunitaria diseñada para que padres, hijos y amigos compartan momentos únicos.

La propuesta musical es un imán de talento que atraerá a miles de personas. El cartel está liderado por el regreso de Chambao, con La Mari a la cabeza, cuyo Flamenco Chill vuelve a conquistar los escenarios tras una aclamada gira de más de 20 años de historia; el incombustible Juanlu Montoya, una figura clave del pop aflamencado cuyos temas virales han cautivado a millones de seguidores; y el versátil Nolasco, quien celebra su extensa trayectoria con una actuación especial en la que estará acompañado por los maestros Diego Carrasco y Lin Cortés. Esta terna de cabezas de cartel garantiza una eclosión de géneros y emociones. Además, la atmósfera festiva se completará con las actuaciones de El Pechuga y SE-30, asegurando que la energía no decaiga en todo el día.

El carácter familiar y lúdico del Open Festival es la clave de su singularidad. Mientras la música suena, los asistentes podrán recorrer el recinto disfrutando de una variada oferta gastronómica, participando en talleres creativos y acercando la cultura a los más pequeños con espectáculos infantiles pensados para ellos. Este ambiente integrador busca ser el motor de un día donde la conexión entre generaciones y el arte sean los protagonistas, transformando el Centro Hípico en un gran parque temático de la cultura.

Las entradas para esta cita única ya están disponibles a la venta. Pueden adquirirse de forma online a través de www.eventick.es o en los siguientes puntos de venta físicos para quienes prefieran la gestión local: Malacabeza Space (Palomares del Río), Fran Barrera Peluqueros (Palomares del Río), Las Palmeras (Mairena del Aljarafe) y D’Arte Cervecería (Mairena del Aljarafe).