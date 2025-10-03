Ultra Sierra Morena sevillana: tres pueblos, un desafío y una experiencia completa en enclaves únicos

La primera edición de la carrera Ultra Sierra Morena Sevillana (USMS) se celebrará los días 6 y 7 de diciembre, con el respaldo de la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la colaboración de los ayuntamientos de Las Navas de la Concepción, San Nicolás del Puerto y Constantina.

La prueba, organizada por el C.D. Hijos del Viento y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES), supondrá el único evento de estas características en la provincia de Sevilla hasta la fecha, y ofrecerá a corredores y corredoras tres modalidades:

-USMS 100K (carrera de 100 kilómetros): prueba reina, con salida y meta en Las Navas de la Concepción (8:00 h). Recorre enclaves de gran valor natural como el Cerro del Hierro, San Nicolás del Puerto y la Ribera del Huéznar. Tiene meta en Las Navas de la Concepción y los corredores tienen 20 horas de tiempo máximo para realizarla.

-USMS 62K (carrera de 62 kilómetros): salida en San Nicolás del Puerto (12:00 h), con paso por la Vía Verde hasta llegar a la localidad de Constantina, donde estará ubicado un punto de vida y avituallamiento. Tiene meta en Las Navas de la Concepción y los corredores tienen 16 horas de tiempo máximo para realizarla.

-USMS 27K (carrera de 27 kilómetros): carrera popular (15:00 h.) con salida en Constantina, atravesando castañares y la Ribera del Ciudadeja hasta regresar a Las Navas. Los participantes disponen de 10 horas de tiempo máximo para esta carrera.

La meta cerrará a las 04:00 horas del 7 de diciembre, en un evento que no solo es una competición deportiva, sino una experiencia integral que combina esfuerzo, naturaleza y cultura.

Este evento se presentó de forma oficial en el Hotel Doña María de Sevilla, en un acto en el que participó el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a los representantes institucionales de los tres municipios implicados: Manuel Enrique Guerra, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción; Justo Zahinos, concejal de Turismo del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto; y Pablo Ruiz y Natalia Espínola, concejales del Ayuntamiento de Constantina. Por parte de la organización técnica, la representación estuvo a cargo del presidente del CD Hijos del Viento y director de la prueba, Manuel Jesús Elvira, y del delegado en Sevilla de FADMES, Manuel Yanes Sánchez.

Una experiencia sostenible en contacto con la naturaleza

La USMS apuesta por un modelo de deporte sostenible y seguro, recorriendo senderos naturales, cortafuegos, pistas forestales de estos tres pueblos de la Sierra Morena sevillana. Además, contará con avituallamientos singulares y servicios de transporte para los corredores, facilitando su regreso a los municipios de salida, donde podrán disfrutar de su gastronomía y parajes naturales.

Prodetur reforzará esta experiencia aportando productos distintivos de la provincia, acercando a participantes y visitantes a las tradiciones y sabores de la provincia Sevilla.

Rodríguez Hans destacó el papel de los ayuntamientos de Constantina, Las Navas y San Nicolás del Puerto. “Con su apuesta decidida por organizar y respaldar iniciativas de este tipo, demuestran iniciativa de cara a promover la imagen de la comarca y de la provincia como destino para el deporte y el turismo”. El vicepresidente de la sociedad provincial se mostró “convencido” de que esta prueba no será solo un desafío deportivo, “sino que será un referente y situará a la Sierra Morena de Sevilla en el mapa de los grandes eventos deportivos y de turismo activo”.