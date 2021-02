La novela 'Llamadme Ismail', de Miguel García López, se presenta en el Antiquarium

El próximo miércoles, 24 de febrero, en el Antiquarium se presenta Llamadme Ismail, la obra prima de Miguel García López, una novela donde realidad y la ficción se dan la mano entre la narración clásica en tercera persona, la primera y el flashback, para contar una historia sobre refugiados con una homérica tensión.

"Todo lo que pueda parecer original y novedoso ya estaba en la Odisea. Es un libro que me parece increíble por su modernidad, por su tratamiento del tiempo, por su uso de los tiempos, por su narración en primera persona, por su atrevido comienzo cuando ya está casi terminado", reseña el autor.

La línea argumental de la novela está superpuesta a la de la Odisea de Homero, siguiendo su mismo argumento y estructura, aunque la originalidad del escritor sevillano García López radica en su forma magistral de actualizar la mitología.

La obra se centra en la crisis de los refugiados de 2016, originada a raíz de la guerra Siria, lo que fue un punto de inflexión para el escritor. La forma en la que Europa cerró sus fronteras a partir de ese trágico momento le avergonzó como europeo y perteneciente a una cultura "supuestamente" creyente en los derechos humanos. "Odiseo hizo un peligroso viaje hace casi tres mil años que se sigue repitiendo cada día en el Egeo y en el Mediterráneo, el nuevo Mar Muerto", señala el autor.

'Llamadme Ismail' y su autor, Miguel García López

La novela narra el periplo de uno de sus miles de avatares, Ismail a través de la conversación mantenida entre un profesor sevillano y una periodista cordobesa que se reúnen en Sevilla en mayo de 2016, en plena crisis de los refugiados provenientes de la guerra Siria. Germán le cuenta a la periodista la historia de Ismail, cómo tuvo que huir de su país, encontró cerrada las puertas de Europa y ahora vuelve a Siria para reencontrarse con su mujer y su hijo.

La ficción añade un matiz humano al relato periodístico. Éste cumple su misión fundamental de testimonio directo y luego la novela puede desarrollarse sobre él intentando no convertirse en un ensayo o una tesis, sino en una vivencia que intenta llegar al fondo del sufrimiento y ayude al lector a ponerse en la situación de los que sufren.

"El tipo de ficción que más me ha atraído siempre es la que no pierde su conexión con la realidad. Las novelas de aventuras me atrapan cuando sus héroes son verosímiles, personas de carne y hueso, pero que a la vez viven historias que te dejan boquiabierto", afirma el autor en referencia a sus motivaciones para escribir su obra.

El editor, Jaime Romero Ruiz de Castro, suma a esas palabras que "la literatura puede cumplir ese cometido, nos ayuda a ponernos en la piel de otros, a vivir otras vidas, siempre y cuando sea auténtica y refleje el problema en toda su dimensión".

García López, además de su faceta de escritor, es profesor de enseñanza pública y voluntario de varias ONG. Ese carácter comprometido, inculcado en su forma de escribir y sin caer en una actitud maniquea, ha logrado centrar la dimensión humana del asunto, poniendo de relieve la visualidad de sus páginas, donde personajes homéricos escapan de crueles dramas.

La novela se presentará este miércoles, 24 de febrero, a las 16:30, donde estarán, acompañando al autor, Esteban Tabares, secretario de Sevilla Acoge, y el ex defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.