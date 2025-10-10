Nueva exposición de Rocío Melgarejo en la Sala Patricio_Art
La sala de la Avenida de la Palmera vuelve a la actividad cultural
Hasta el 3 de noviembre la Sala Patricio Art acoge una muestra de la obra de Rocío Melgarejo. Una muestra gradual desde la época en que su visión era más realista hasta que ha llegado a la abstracción. Su obra ha tratado de representar un recorrido por el presente en el que se encuentra,artísticamente hablando. “De la realidad, a lo invisible,” no de lo que se ve a lo que se va viendo nuevo hasta el abstracto absoluto. De lo figurativo a lo abstracto.
El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00
