Estas son las películas ganadoras de los Goya que puedes ver en los cines de Sevilla

La noche del sábado estuvo llena de emoción y sorpresas durante la 38ª edición de los Premios Goya que se celebró en Valladolid. La clara ganadora de la velada fue La Sociedad de la Nieve, de J. A. Bayona, que se llevó hasta 12 premios entre los que destacaron el premio a la mejor película, a la mejor dirección de producción o al mejor maquillaje y peluquería, entre otros.

La ceremonia conducida, por Los Javis y Ana Belén, ha estado plagada de reivindicaciones contra las agresiones sexuales y ha contado con multitud de manifestaciones en apoyo a las víctimas que han sufrido este tipo de violencia, denunciada recientemente en el cine español.

Las películas galardonadas en la edición de este año han sido, además de La Sociedad de la Nieve, 20.000 especies de abejas; Saben Aquell; Que nadie duerma; Anatomía de una caída; Cerrar los ojos; O’ corno; Robot dreams; Te estoy amando locamente; Mientras seas tú, aquí y ahora; La memoria infinita; Aunque es de noche; AVA y To bird or not to bird. Algunas de ellas pueden verse aun en algunos de los cines de la capital. Son las siguientes:

La sociedad de la nieve

Del año 2023 y dirigida por J. A. Bayona, La sociedad de la nieve cuenta la historia de los supervivientes al accidente de avión del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, en 1972, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile que se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieroon al accidente.

Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Esta película ha recibido el Goya a mejor película, mejor dirección, mejor vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor actor revelación, mejor dirección de fotografía, mejor dirección de producción, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejores efectos especiales, mejor sonido y mejor música original.

La sociedad de la nieve aun se puede ver en el Cine Avenida, en Cinesur Nervión, en Cinesur Los Alcores (Alcalá de Guadaira) y en Metromar (Mairena del Aljarafe).

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carmen Elías

Dirigida por Claudia Pinto, cuenta la historia de la veterana actriz Carmen Elías, que tras 50 años en teatro, cine y televisión, es diagnosticada de Alzheimer. Junto a Claudia Pinto, directora y amiga, decide plasmar su último viaje consciente. Los personajes que Carme ha interpretado la acompañan en este trance, mientras las fronteras entre ficción y realidad se desvanecen. Se ha llevado el Goya a la mejor película documental.

Está disponible en Cine Avenida y en Cinesur Nervión.

Anatomía de una caída

Dirigida por Justine Triet, esta película que ha ganado el premio Goya a la mejor película europea, cuenta la historia de Sandra, una escritora alemana que vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses.

Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira. Puedes verla en Cinesur Nervión y en Cineápolis Dos Hermanas.

Robot Dreams

Esta película de animación dirigida por Pablo Berger está basada en la popular novela gráfica de Sara Varon. En ella Dog es un perro solitario que vive en Manhattan y que un día decide construirse un robot para que sea amigo. Su amistad crece hasta hacerse inseparables al ritmo del Nueva York de los 80. Ha obtenido el Goya a mejor guión adaptado y mejor película de animación.

Está disponible en Cinesur Nervión.