Pista de hielo, belenes y atracciones: Sevilla inaugura este fin de semana la temporada navideña con un programa de actividades muy completo

La Navidad viene a Sevilla y sus alrededores un fin de semana lleno de luces, música y un sinfín de actividades para disfrutar en familia. Parques de atracciones, pistas de hielo, mercadillos… llenan las calles de la ciudad con magia y diversión para todos.

Navidad Park trae diversión para toda la familia

El parque temático Navidad Park, ubicado en el recinto ferial de Dos Hermanas, abrirá hasta el día 6 de enero de 2026. Con una extensión de aproximadamente 10.000 metros cuadrados y más de 40 atracciones, ofrece a los habitantes y a los visitantes de la ciudad sevillana entretenimiento a raudales.

Entre las nuevas atracciones se encuentra la cápsula simuladora RC Virtual y el Plane, traído directamente de China. Además, los visitantes podrán disfrutar de una pista de hielo profesional de 400 metros cuadrados, un tobogán gigante o la montaña rusa Trineo Encantado. Y los más pequeños tienen su espacio en el Carrusel Disney o el Toro Mecánico.

El parque está acondicionado para recibir a todos los visitantes con parking gratuito y conexiones con el transporte público desde la estación del Arenal o el apeadero de Cantaelgallo de la línea de Cercanías C-1.

La Feria del Belén mantiene viva la tradición sevillana

Entre la Catedral y el Archivo de Indias, la XXXII Feria del Belén reúne a 14 puestos de artesanía que ofrecen figuras, accesorios y elementos para el belén, desde animales y fuentes hasta puentes y montañas.

La Feria del Belén estará hasta el 23 de diciembre / Rafa del Barrio

Organizada por la Asociación de Comerciantes del Belén de Sevilla (ACOBE) con el Ayuntamiento, la feria es gratuita y se puede visitar durante dos franjas horarias entre semana y horarios continuos los fines de semana y festivos. Desde que se inauguró en 1993, ha llegado a ser un punto clave en el arte del belenismo en Andalucía, permitiendo a los artesanos de la zona exhibir sus creaciones y al público adquirir piezas exclusivas, incluyendo figuras al estilo Playmobil, además de complementos auténticos para armar pesebres totalmente a gusto.

Pistas de hielo y actividades en Torre Sevilla

Este viernes 21 de noviembre, a las 18:00 horas, Torre Sevilla inaugurará su pista de patinaje sobre hielo sintético. La pista de patinaje, que estará instalada en la Galería 0, Plaza Norte, tiene unas dimensiones de 20 metros por 10 y permitirá patinar a niños y adultos bajo la supervisión de monitores. Permanecerá abierta hasta el 5 de enero de 2026, con turnos de acceso diferenciados entre semana y el fin de semana.

Además, la promoción 'Compra y Patina' permitirá obtener entradas gratuitas para la pista de hielo. Los usuarios que muestren en el Punto de Información un ticket de compra por encima de los 20 euros. La antigüedad del ticket debe ser de más de 3 días, junto con el carnet de miembro del Torre Sevilla Club, obtendrán su entrada gratuita. Si el ticket de compra de muestra supera los 35 euros o más, recibirán dos entradas. La promoción permanecerá vigente hasta agotar existencias.

Los Arcos celebra la Navidad con luces y espectáculos

El centro comercial Los Arcos inaugurará su gran alumbrado el viernes 21 de noviembre a las 18:30 horas, dando inicio a una agenda de más de 16 eventos hasta el 5 de enero. La programación incluye una pista de hielo ecológica de 120 metros cuadrados, desfiles navideños, teatros musicales y espectáculos inmersivos.

Los Arcos se llena de magia por este Navidad / Los Arcos

Además, los visitantes podrán disfrutar de actividades como la charanga tirolesa, un pasacalles inspirado en la música alpina que invita a los asistentes a participar y cantar villancicos. La pista de hielo ofrece tarifas de siete euros por sesión, con descuento para socios del Los Arcos Club, registrados a través de la app del centro.

Siéntete un 'piloto de dragones' con la experiencia inmersiva basada en La Historia Interminable

La Fundación Cajasol ofrece la actividad Guardianes de la Fantasía, basada en La Historia Interminable, hasta el 5 de enero. Los participantes pueden cabalgar dragones, obtener su carnet de piloto y recorrer seis etapas llenas de desafíos interactivos, personajes animatrónicos y efectos especiales que recrean el universo del libro.

Durante el recorrido, podrán hacerse fotos únicas sobrevolando al dragón Fújur y disfrutar de proyecciones exclusivas que recrean el detrás de cámaras del espectáculo, sumergiéndose por completo en un mundo de fantasía.

Este fin de semana, Sevilla y sus alrededores ofrecen una amplia variedad de planes que ofrecen ocio y entretenimiento para todas las edades. Con tantas propuestas disponibles, la ciudad se consolida como un destino ideal para iniciar la temporada navideña.