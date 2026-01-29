Cinco planes para este fin de semana en Sevilla con los que disfrutarás del tiempo libre a pesar de las lluvias

El año 2026 ha empezado cargado de precipitaciones y fuertes vientos que están obligando a la mayoría de españoles en la península a quedarse en casa sin poder aprovechar apenas el sol, que parece haber desaparecido durante estos días. A pesar del temporal, sin embargo, la ciudad de Sevilla albergará durante este fin de semana varias actividades en espacios cerrados perfectas para disfrutar de los días libres.

Del 30 de enero al 1 de febrero la hispalense acogerá eventos y citas culturales como exposiciones, representaciones teatrales o conciertos para acabar el primer mes del año de forma agradable y divertida.

La casa de Bernarda Alba con las mujeres del Vacie

El teatro TNT de Sevilla acogerá la representación de la obra lorquiana La casa de Bernarda Alba en una versión dirigida por Pepa Gamboa e interpretada por mujeres del asentamiento de El Vacie.

En esta ocasión, tres generaciones de una misma familia gitana comparten escena, recuperando el legado de Lorca y dando visibilidad a su comunidad, algo que se ha convertido en un hito al situar en el centro la voz de estas mujeres, obteniendo reconocimiento nacional e internacional y convirtiéndose en un motor de cambio también para El Vacie, con apoyo incluso de la Unión Europea.

Rocío Montero Maya retoma el papel de Bernarda, acompañada por sus hijas Carina y Sandra, que vuelven a interpretar a Amelia y Angustias. A ellas se suma por primera vez Tamara, nieta de Rocío, que encarna a Adela y continúa la línea artística de su madre y su abuela. Así, tres generaciones de mujeres gitanas se unen sobre las tablas, manteniendo vivo el espíritu de Federico García Lorca y reafirmando la identidad de su pueblo. La obra se podrá ver los días 30 y 31 de enero a las 20:30 horas en el Teatro TNT Atalaya. Hay entradas desde 12 euros.

Concierto de Miguel Campello

Tras 25 años de trayectoria musical, el cantante Miguel Campello vuelve a Sevilla con algunos de sus temas más inéditos, desde sus inicios hasta el momento presente, con su gira “25 años de historias que cantar”.

Ya van 25 años dando volteretas, cantando y haciendo letras. Y qué mejor manera de celebrarlo que subidos a un escenario, cantando toda la historia desde el principio hasta hoy con esta gira que representa un cuarto de siglo de trabajo duro por parte del cantante. Migue Campello actuará este viernes, 30 de enero, a las 21:30 horas en el Cartuja Center Cite. Hay entradas desde 25 euros.

Concierto de música antigua en Espacio Turina

El espacio Turina acogerá el concierto de música antigua de La Ritirata. Dos joyas del Barroco francés convergen en este programa para celebrar el esplendor de las artes en tiempos de Luis XIV. Le bourgeois gentilhomme, comédie-ballet de Molière y Lully, se burla con gracia del esnobismo cultural y la rivalidad diplomática en una corte que se sabía centro del mundo. En contraste, Les arts florissants, idilio musical compuesto por Marc-Antoine Charpentier en 1685 para la pequeña corte de Mlle. de Guise, propone una visión idealizada, con la Música, la Poesía, la Pintura y la Arquitectura unidas frente a la Discordia.

Bajo la dirección de Josetxu Obregón, La Ritirata y un elenco de cantantes dan vida a esta fábula sonora que, más allá de su marco mitológico, celebra el lugar que las artes ocupaban en el imaginario del absolutismo francés y recupera el gusto teatral e íntimo de los salones aristocráticos parisinos, donde esta música encontró su primer público. La cita tendrá lugar el viernes, 30 de enero, a las 20:00 horas en el Espacio Turina. El precio de las entradas oscila entre 9,60 y 25 euros.

Seminario de arte y formación

La Fundación La Ciutat Invisible, a través de su proyecto A Tempo-Artes y Formación, regresa a Sevilla para celebrar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2026 el seminario “Derechos culturales. Creer, aprender, participar”, dirigido a docentes, mediadores y gestores culturales, artistas y profesionales. El objetivo es poner los derechos culturales en el centro de los procesos formativos y ofrecer herramientas y metodologías de educación artística para los profesionales de la enseñanza.

Por quinto año consecutivo, el Teatro Alameda, el Espacio Santa Clara y el Centro Cívico Las Sirenas acogen talleres de danza, expresión corporal, teatro y poesía durante tres días, permitiendo a los participantes adquirir competencias y compartir experiencias sobre la aplicación de las artes en el ámbito educativo.

Exposición Identidades

La Fundación MAS acogerá la exposición de jóvenes artistas emergente “Identidades”: Esta muestra reúne el trabajo de varios estudiantes de Bellas Artes que exploran la emoción, la figura humana y la construcción del ser a través de diversas disciplinas como la pintura, la fotografía, la obra gráfica y las técnicas mixtas.

Este proyecto trata de poner en valor el proceso creativo de los jóvenes artistas, destacando su capacidad para ofrecer nuevas interpretaciones sobre la identidad contemporánea. Estará vigente hasta el viernes, 30 de enero, con entrada libre de 09:00 a 20:00 horas.