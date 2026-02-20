Planes irresistibles para disfrutar de un fin de semana soleado en Sevilla: teatro, conciertos, charlas y más

Este fin de semana, Sevilla albergará multitud de actividades y planes de todo tipo para un público amplio y con diversidad de gustos. La agenda cultural combina exposiciones, conciertos en salas emblemáticas o representaciones teatrales para todos los públicos.

A ello se suman experiencias gastronómicas en barrios históricos, rutas guiadas por enclaves monumentales y actividades al aire libre que permiten disfrutar del entorno urbano y sus espacios verdes. Estas son algunas de las actividades organizadas para el fin de semana del 20 al 22 de febrero para disfrutar de la ciudad y de los días soleados que ofrece:

Seminario de cine: Materialistas

La Fundación de Cultura Andaluza, FUNDECA, organiza el seminario en torno a la película estadounidense Materialistas, en el seno del programa Amor en serio/Amor de Película, con el que se pretende hacer un acercamiento a las producciones audiovisuales recientes más interesantes en sus retratos del amor y las relaciones afectivas.

En esta película Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Expertos en lenguaje audiovisual y profesionales de la psiquiatría y la psicología dialogarán con los asistentes sobre estas producciones de gran popularidad e impacto. La sesión incluirá el visionado de algunas escenas de la serie propuesta, por lo que los asistentes deberán haberla visto de manera íntegra antes de acudir a la sesión. Al finalizar se servirá un aperitivo.

El objetivo del seminario «Amor en serie, amor de película» es proporcionar herramientas de análisis a los participantes para aplicarlos a su vida y a su trabajo. Especialmente indicado para estudiantes y jóvenes profesionales de la medicina, la psicología, la educación, el derecho y el trabajo social, el periodismo y la comunicación.

El encuentro tendrá lugar el viernes, 20 de febrero, a las 19:30 horas en la sede de la fundación. El precio de la actividad es de 10 euros por persona (gratuita para los universitarios). La inscripción ha de hacerse escribiendo un correo electrónico a cultura@fundeca.es.

Concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla

El Espacio Turina acogerá, este viernes 20 de febrero, la interpretación Symphonies royales de la Orquesta Barroca de Sevilla en las manos de Martyna Pastuszka, que reúne en este programa un conjunto de cuatro sinfonías marcadas por el gusto cortesano y los ecos del poder. En él se incluirán composiciones de Mozart, Michael Haydn y Joseph Haydn. El programa completo se puede consultar en la página web de la Orquesta Barroca de Sevilla. El concierto tendrá lugar a las 20:00 horas y hay entradas desde 20 euros.

Drama: Secretos de familia

El teatro La Fundición será el escenario, este fin de semana, de la presentación dramática Secretos de familia, una obra en la que tres hermanas se reencuentran en el entierro de su padre. Tras esto, una noticia inesperada, una información sepultada en el tiempo, irrumpirá de manera abrupta y descarnada en la vida de estas mujeres. Tres supervivientes emocionales que deberán llegar a un acuerdo que les equilibre y les ayude a superar “los secretos de la familia”.

Las protagonistas transitarán por un mundo de emociones que las llevarán desde el dolor a la alegría, de la ira a la rabia, del llanto a la carcajada… Un viaje donde finalmente el humor, el amor y el cariño fraternal las salvará del terror provocado por “el secreto de la familia”. La obra se podrá ver del 19 de febrero al 1 de marzo, de jueves a sábado, a las 20:00 horas, y el domingo a las 19:00 horas. Hay entradas desde 8 euros.

Zoco en el Parque de María Luisa

El próximo domingo, 22 de febrero, el Parque de María Luisa de Sevilla acogerá una nueva edición de su conocido Zoco, un mercado de artesanía en el que numerosas firmas locales expondrán sus productos desde las 11:00 hasta las 15:30 horas. Entre los productos que se podrán encontrar habrá mantoncillos y complementos para el traje de gitana, pantallas de lámparas y otros objetos decorativos para la casa, gafas de sol, bisutería, bolsos hechos a mano o prendas para bebés, entre otros.

El Zoco del Parque de María Luisa se celebra el tercer domingo de cada mes, siendo todo un éxito especialmente durante la primavera, dada la cantidad de eventos de todo tipo que se suelen suceder en estas fechas. De manera excepcional en el mes de febrero tendrá lugar el día 22 debido a la celebración de la Zurich Maratón el domingo pasado.

Teatro infantil: Martina y el bosque de papel

La Sala Cero acogerá el teatro infantil Martina y el bosque de papel, una propuesta visual, con manipulación de objetos y títeres que adentrará a los más pequeños en el mundo de la naturaleza y los enseña a amarla como un amigo más. Con una poética sencilla y tierna, plantea el viaje de una niña, Martina, por un bosque desconocido que irá descubriendo con ayuda de unos amigos muy especiales.

La obra, de la compañía L’Horta Teatre, se podrá ver el sábado, 21 de febrero, a las 17:00 horas, y el domingo, 22 de febrero, a las 12:00 horas. La duración de la función es de 60 minutos y está recomendada a partir de los 3 años de edad. Hay entradas desde 8 euros.