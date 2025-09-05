Playas paradisiacas y vacías para seguir disfrutando del verano a menos de dos horas de Sevilla

El mes de septiembre ha llegado a la hispalense con temperatura mucho más moderadas, pero lo suficientemente altas para que siga apeteciendo tomar el sol en alguna piscina, disfrutar de un tapeo por la noche o aprovechar los fines de semana para seguir yendo a la playa.

Durante este mes son muchas las personas que deciden coger vacaciones para aprovechar que en varios destinos turísticos hay menos masificación y que los precios pueden estar algo más bajos que durante julio y agosto. Para quienes quieran seguir disfrutando del mar y de estar tumbado en la arena leyendo, tomando el sol o bajo la sombrilla y disfrutando de playas naturales y con mucho encanto, desde Vivir en Sevilla hemos elaborado una lista con aquellas que se encuentran a menos de dos horas de la hispalense y que son auténticos paraísos muy cerca de casa:

Playa de Cuesta Maneli, en Huelva

Perteneciente a la provincia de Huelva y ubicada entre Mazagón y Matalascañas, en pleno Coto de Doñana, se encuentra la playa de Cuesta Maneli, una de las más populares de la zona por su aspecto natural y su kilométrica extensión. Se trata de un paraje costero aún virgen que encandila a todo el que lo pisa. En esta zona no hay chiringuitos ni duchas, pero la calma y las impresionantes vistas están más que aseguradas.

La playa de Cuesta Maneli se encuentra a algo más de una hora de Sevilla en coche y se puede aparcar fácilmente en el aparcamiento de acceso. El camino a la playa, aunque es sencillo gracias a las tablas de madera que hay colocadas para ello, es un paseo de no menos de 20 minutos a pie, por lo que lo ideal es no ir muy cargado, llevar suficiente agua y una bolsa para recoger la basura que cada uno genere.

Cuesta Maneli.

Praia Verde, en Portugal

A algo más de una hora y media desde Sevilla, cerca de la frontera con España, se encuentra Praia Verde, la primera playa del Algarve portugués y una de las más bonitas de la zona. Pertenece al municipio de Castro Marim y se localiza a escasos 15 minutos de la provincia de Huelva.

Sus limpias aguas de tonos verdosos y su extenso arenal blanco forma parte de un amplio litoral compuesto por otras seis playas de idéntica belleza. Cuatro de estas seis playas pertenecen al municipio de Vila Real de Santo Antonio (Praia de Cacela Velha, Praia da Lota, Praia da Manta Rota y Praia de Monte Gordo).

Praia Verde / algarveportugaltourism.com

Ilha da Fuseta, en Portugal

Algo más adelante se encuentra Playa Fuseta, un bello rincón que en esta época del año está menos masificado y que merece la pena visitar por su arena blanca y sus aguas cristalinas, aunque bastante frías. La localidad de Fuseta se localiza entre Tavira y Olhao, dos de los municipios más populares que ver en el Algarve. En esta zona hay dos lugares de baño: la playa de la Ría y la playa que da al mar. Esta última playa de Fuseta, es un trocito de la extensa Isla de Armona, concretamente la zona más al este de la misma y para llegar a ella hay que hacerlo en barco.

Isla de Fuseta / algarveportugaltourism.com

Calas de Roche, en Cádiz

A pesar de tratarse de una de las zonas más bonitas de la provincia de Cádiz y de conservar ese encanto natural que tienen, las Calas de Roche están a solo una hora y media de Sevilla en coche. Antiguamente, estas playas tenían un acceso escarpado y de dificultad alta, lo que impedía que se masificaran demasiado. Desde hace unos años el acceso se ha mejorado mediante unas escaleras de madera que, si bien es cierto que facilitan la bajada, no son accesibles para todo el mundo, por lo que es posible encontrarlas vacías en meses como septiembre.

Calas de Roche / cadizturismo.com

El Palmar, en Cádiz

Conocida por ser el paraíso de los amantes del surf, la playa de El Palmar es el lugar perfecto para quienes quieran pasar un fin de semana en camper o para aquellos que, simplemente, quieran disfrutar de la playa y de tomar algo en sus múltiples clubes, con música y ambiente para todos los gustos. Es una de las playas más populares de la costa gaditana y se encuentra a algo más de una hora y media en coche desde Sevilla capital.