Nace el primer certamen de teatro exclusivo para bebés

El centro TNT (Avenida Parque de Despeñaperros, 1) acoge durante el mes de febrero el primer certamen de teatro específico para bebés. Bajo el nombre de Bebés a escena, este certamen cuenta con tres propuestas teatrales para los pequeños.

Ya están seleccionados los tres espectáculos que participarán en la primera edición de Bebés a escena, el primer certamen de teatro específico para bebés. En esta edición han sido más de 35 las compañías inscritas procedentes de distintos puntos del país. Latidos, de la compañía madrileña Okinawa, ha sido el espectáculo seleccionado como ganador, y su representación está programada para el sábado 8 de febrero y el domingo 9.

Latidos es una pieza teatral donde la fuerza de la imaginación y la creatividad de los objetos hace que los pequeños, y no tan pequeños, sean llevados por la poesía de sus imágenes para sumergirse en un viaje lleno de sensaciones. Una partitura visual y auditiva que nos guía por el viaje que recorre el bebé desde sus primeros latidos, desde la creación de la vida.

Desde Alicante llegan Tolón Tell On que, con su primer montaje, La colina y la roca, han quedado en segunda posición y serán programados en TNT el domingo 16 de febrero. El espectáculo cuenta la historia del señor y la señora Quest, que vivían en una casita en lo alto de la colina. Las vistas desde la cocina habrían sido perfectas de no haber sido por la roca que las bloqueaba. Cansados de no tener vistas, el señor Quest decide mover la roca. Nunca se imaginó lo que sucedería después.

Por último, Redondo, de la compañía gallega Caramuxo Teatro, ha sido el espectáculo que ha quedado en tercera posición y está programado el sábado 15 de febrero. Redondo es un espectáculo que juega con las formas y cuenta la historia de Mr Round, a quien le fascinan todos aquellos objetos redondos, los más curiosos objetos con forma de circunferencia. Un día en su incesante búsqueda encontrará una asombrosa esfera que esconde historias sorprendentes. Una propuesta visual casi sin palabras para disfrutar en familia.