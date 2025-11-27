Récord en el día más solidario para la Fundación Ronald McDonald

McDonald’s ha alcanzado una cifra histórica en su jornada solidaria McHappy Day, celebrada el pasado 21 de noviembre, con 575.000 euros recaudados para la Fundación Infantil Ronald McDonald. La campaña, centrada en la venta del Big Mac y de los populares peluches solidarios en los más de 640 restaurantes de la cadena en España, se consolida así como uno de los grandes hitos benéficos del país.

La totalidad de los fondos se destinará a ofrecer alojamiento y apoyo a familias con hijos hospitalizados lejos de su municipio de residencia, manteniendo vivo el espíritu de proporcionar "un hogar fuera del hogar" en momentos especialmente complicados.

Sevilla, una pieza clave en la red solidaria

La capital andaluza cuenta con una de las cinco Casas Ronald McDonald activas en España, junto a las de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Este recurso, presente en Sevilla desde hace años, se ha convertido en un apoyo esencial para familias procedentes de toda Andalucía que deben desplazarse a la ciudad para acompañar a sus hijos en tratamientos de larga duración.

Además de las Casas, la fundación gestiona Salas Familiares en hospitales de referencia. En 2025 ha ampliado su red con nuevos convenios para abrir dos espacios adicionales en Mallorca y Oviedo, reforzando una estructura que ya ha acogido a más de 19.000 familias en todo el país.

En Madrid, la compañía instaló un Big Mac gigante en el restaurante de Campo de las Naciones, donde se concentraron actividades especiales y la venta de peluches de distintas ediciones, cuyas aportaciones se sumaron a la recaudación final.

La directora de la Fundación Infantil Ronald McDonald, Luisa Masuet, celebró la respuesta ciudadana. "Un año más, hemos comprobado la gran generosidad de la sociedad. Gracias a todas las personas que han hecho posible este nuevo logro. Más de 19.000 familias han encontrado ya en nuestras Casas y Salas un apoyo vital en momentos difíciles", explica.

Por su parte, la directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, Paloma Cabral, resaltó el compromiso de la compañía. "McHappy Day es una de nuestras iniciativas de impacto positivo más especiales. Nos llena de orgullo apoyar la gran labor de la Fundación con una de nuestras hamburguesas más icónicas", afirma.

Más allá del McHappy Day, McDonald’s contribuye con el 0,1% de sus ventas anuales al mantenimiento de la Fundación. Además, la ciudadanía puede realizar donativos en cualquier momento a través de los kioscos de pedido, las urnas de los restaurantes o en la web oficial de la entidad.

Con este récord de recaudación, la Fundación Infantil Ronald McDonald refuerza su capacidad para seguir ofreciendo ese acompañamiento tan necesario a las familias que, también en Sevilla, encuentran en sus instalaciones un refugio mientras sus hijos reciben tratamiento.