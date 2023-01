Una 'app' regala 50 euros de carburante al mes para las mujeres que comparten coche

La app para compartir coche entre mujeres MissCar ofrece 50 euros de carburante al mes a todas las conductoras registradas en su plataforma que publiquen sus viajes a través de la aplicación, tras el fin del descuento de 20 céntimos implatado por el Gobierno.

En una nota, MissCar ha señalado que el precio del carburante ha aumentado un 15% con respecto a las dos últimas semanas, coincidiendo con el fin de la bonificación de los 20 céntimos por litro, aplicada en las diferentes estaciones de servicio a nivel nacional. Este incremento ha acabado con la tendencia a la baja del precio del carburante y actualmente, el litro de gasolina ronda los 1,61 euros y el de diesel los 1,68 euros.

Ante esta nueva subida, la start up andaluza ha activado una nueva promoción con la que bonificará a las conductoras de su comunidad de usuarias y con la que pretende concienciar a todas las mujeres que aún no forman parte de ella, de las ventajas de compartir coche y gastos de forma segura, económica y flexible a través de soluciones de movilidad más sostenibles, que garanticen el bienestar de las generaciones actualesy futuras.

Esta promoción, a la que se puede acceder directamente desde su web, se está llevando a cabo en colaboración con Cepsa, de forma que las conductoras que publiquen viajes en determinadas rutas y cumpliendo con una serie de requisitos, podrán beneficiarse de una tarjeta regalo con 50 euros de carburante todos los meses, que podrán utilizar en cualquier estación de servicio Cepsa, a nivel nacional.

De esta forma y gracias también a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que da visibilidad a soluciones de movilidad alternativas, más eficientes y más limpias, se pretende avanzar hacia una movilidad colaborativa y compartida, comprometida con el medio ambiente, que favorezca la descarbonización y su consecuente neutralidad climática, aumentando la tasa de ocupación de los vehículos y reduciendo así, elnúmero de coches en las carreteras, a través de la innovación y la digitalización.

El CEO de MissCar, José A. Herreros, ha señalado que la validación del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible por parte del Gobierno, a través del cual se regula el uso de soluciones innovadoras para compartir coche, ha reforzado el posicionamiento de MissCar a nivel nacional. "Uno de nuestros principales objetivos es promover una movilidad limpia y sostenible, satisfaciendo las necesidades reales de toda nuestra comunidad de usuarias, así como contribuir a los ODS, a la lucha contra el cambio climático y a la reducción del 27% de las emisiones de CO2, que en España proceden del transporte", ha concluido.