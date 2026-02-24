El restaurante de Sevilla que se cuela en los 15 mejores de Andalucía de la Guía Macarfi 2026: Mar y brasas sobre el plato

La pasada noche el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertía en el escaparate del mejor talento culinario del momento. La XI Gala Macarfi, patrocinada por Andbank, reunía a grandes chefs del panorama nacional y a una altísima representación de la gastronomía española. En esta ocasión ha sido el restaurante sevillano Cañabota el que ha conseguido entrar en el Top 15 de Andalucía junto a otros catorce establecimientos del resto de provincias de la región.

La Gala Macarfi 2026 ha contado en esta ocasión con el apoyo de la Comunidad de Madrid, y ha sido conducida por el presentador Jota Abril en una cita en la que se han entregado los premios Top of the Tops que incluyen a los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos. Los premiados han sido Disfrutar y El Celler de Can Roca, de Catalunya; Diverxo, de la Comunidad de Madrid, y Asador Etxebarri y Elkano, de Euskadi.

Además, se ha hecho entrega del premio Rookie del Año a la mejor apertura del 2025, que lo ha obtenido el Restaurant Fontané de Catalunya. En segundo lugar, ha quedado Restaurante Itzuli (Euskadi) y en tercer lugar Ancestral (Comunidad de Madrid).

Cañabota, brasas y mar sobre el plato

Por último, se ha premiado a los Top 10 o 15 de cada comunidad autónoma. Los que lideran estos rankings son: Cocina Hermanos Torres (Catalunya), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (Euskadi), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Com. Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castillo y León) y Atrio (Extremadura). Es en esta categoría en la que Cañabota ha entrado a formar parte, colándose en el listado de los mejores restaurantes de Andalucía.

Cañabota es un prestigioso restaurante con una estrella Michelin situado en la calle Orfila, en el centro de Sevilla. Especializado en pescados y mariscos de máxima calidad, se define como un "bar venido a más" que combina la tradición de una pescadería con alta cocina a la brasa. Es reconocido por su barra, ambiente informal y productos frescos preparados al momento.

El establecimiento ofrece diferentes menús degustación con precios que oscilan entre los 120 y los 150 euros y que se pueden regalar a otras personas, con una validez de seis meses desde la fecha de compra.

Otros restaurantes premiados de Sevilla

Además del rankind andaluz en el que aparecen los 15 restaurantes seleccionados por Macarfi de toda la región, desde la organización también han querido hacer la Selección Macarfi, en la que han incluido un total de 20 establecimientos tanto de Sevilla como de otras provincias. En este listado los restaurantes de Sevilla incluidos han sido:

Cal viva, en Morón de la Frontera

Ochando, en Los Rosales

Sobretablas, en Sevilla

El evento de la Guía Macarfi ha reunido a más de 200 chefs de los mejores restaurantes de España, entre los que se encontraban figuras como Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Rafa Zafra (Estimar), Paco Pérez (Miramar), Joan Juncà (Ca L'Enric), Diego Murciego (Desde 1911), Ramón Freixa (Ramón Freixa Atelier), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Begoña Rodrigo (La Salita), Aitor Arregui (Elkano), Josean Alija (Nerua Guggenheim Bilbao), Benito Gómez (Bardal), Pedro Sánchez (Bagá), Dani Carnero (Kaleja), Jesus Sánchez (Cenador de Amós), Nacho Manzano (Casa Marcial), Iván Cerdeño (Iván Cerdeño), Luis Alberto Lera (Lera), Toño Pérez (Atrio), Javier Olleros (Culler de Pau) o Francis Paniego (El Portal de Echaurren), entre otros.

Asimismo, el acto ha congregado a significativas personalidades de la sociedad empresarial y civil, como José Miguel Herrero, director general de Alimentación del Gobierno de España, Luis Fernando Martinez Izquierdo, Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Daniel Solana Izquierdo, director general de Basquetour-Agencia Vasca de Turismo, Rafael Ansón, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, Rogelio Enriquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Ricardo García-Jaudenes, Managing Director de Andbank, Mateu Hernández, director general de Barcelona Turisme y Pelayo de la Mata, presidente de Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas.

Durante la ceremonia también se ha presentado la Guía Macarfi 2026. La edición en papel recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además los Top 25 de cada provincia. Esta estructura permite una consulta más precisa y territorial, y permite una visión completa tanto a nivel autonómico como provincial.

Además de los grandes rankings, la guía, que está tanto en castellano como en inglés, incorpora distintas clasificaciones especiales. Entre ellas, la Selección Macarfi, que reúne restaurantes relevantes, aunque no necesariamente estén en los primeros puestos del ranking general. También aparecen los Top por tipo de cocina, Top por Decoración, Top por Servicio y las categorías Joyas por descubrir y Most Popular. A ello se suman los Rookies, que distinguen las mejores nuevas aperturas del año.

Cómo funciona la Guía Macarfi

La Guía Macarfi, creada por Manuel Carreras Fisas, nació en octubre de 2015 como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad. Once años después, la guía ha evolucionado hasta cubrir por primera vez toda la España peninsular, ampliando su presencia de 8 a 15 comunidades autónomas: Catalunya, Comunidad de Madrid, Euskadi, La Rioja, Comunitat Valenciana, Andalucía, Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. El próximo paso será en 2027, con la incorporación de las islas para completar la cobertura de todo el territorio nacional.

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva. Actualmente, analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores. Estos colaboradores aportan sus opiniones y puntuaciones de manera libre, desinteresada y anónima. Todas las reseñas recibidas sobre un mismo establecimiento se integran en una única crítica final, que sintetiza el sentir general de los embajadores y ofrece una visión global, objetiva y contrastada de cada restaurante.