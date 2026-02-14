Rosas rojas y arreglos silvestres: así vive San Valentín la Floristería de Sevilla

Regalar bombones, cenar en algún lugar especial, ir al cine o hacer algo fuera de lo común son algunos de los planes más populares para celebrar el Día de San Valentín, una fecha que con el paso de los años ha ido evolucionando y que en la actualidad no se entiende como un momento únicamente para parejas, sino para cualquier relación en la que se quiera conmemorar el amor.

De la amplia oferta de actividades y presentes que se pueden hacer por el Día de los Enamorados, hay uno de ellos que no suele fallar y que a pesar de ser tradicional, sigue funcionando a la perfección a día de hoy: regalar flores. Estas pueden obsequiarse de manera individual, en forma de ramo o incluso en macetas, según los gustos tanto de quien las regala como del que las recibe.

La Floristería de Sevilla

Desde la Floristería de Sevilla, un negocio muy conocido en la ciudad que se encuentra en la zona de Sevilla Este, en la Avenida de las Ciencias, número 20, estos días trabajan a destajo ante la alta demanda de flores de todo tipo que tienen para la celebración de San Valentín. Detrás de sus creaciones está Julio Boza, quien fue galardonado en el año 2021 como Mejor Artesano Floral de España y que ha explicado a este medio cómo se preparan en su establecimiento para esta fecha tan señalada en el calendario.

Cerca del "día de la pasión", como comenta Julio , la Floristería de Sevilla se llena de rosas rojas para poderlas regalan aprovechando que es San Valentín. Como él mismo asegura, aunque haya una fecha señalada para celebrar este día, "enamorado hay que estar todo el año", aunque sí es cierto que en torno al 14 de febrero las ventas en esta floristeria de Sevilla Este se incrementan notablemente.

Si bien es cierto que en la actualidad San Valentín se celebra de una manera muy concreta, se trata en realidad de una fecha señalada desde la antigua Roma, cuando se celebraba el Día del Amor. En esta floristería siguen esta tradición en la que, como detalla Julio, la protagonista es la rosa roja, vinculada a la pasión, aunque en los últimos años también han adquirido popularidad otras flores distintas, "que van por arreglos más silvestres, más vegetativos y asimétricos que cambian un poco la tradición de la rosa".

Boza comenta que en este momento, "estamos europeizándonos" y el público ha cambiado respecto a años anteriores. Quizás gracias a la influencia de las redes sociales, cada vez hay personas más jóvenes que apuestan tanto por regalar como por autorregalarse ramos de flores de diferente tipo. "A mí me sorprende", cuenta Julio, "llevo 27 años aquí y veo que los jóvenes no sienten vergüenza de comprar sus flores", algo que sucede desde hace años en otros países de Europa de manera frecuente.

Además, también argumenta que considera que se ha perdido un poco el miedo a lo "efímero", ya que antes muchas personas eran reacias a regalar flores porque tienen una caducidad corta. Sin embargo, en los últimos tiempos esta tendencia está cambiando considerablemente".

Además de flores, en la Floristería de Sevilla se pueden acompañar los ramos de peluches o de una caja de bombones, ampliando la oferta de presentes especiales para este día. Aunque, como explica Boza, "sobre todo nos gusta que se lleven un buen arreglo floral", puesto que aunque luego se hagan otros planes, el gesto de regalar un ramo a quien quieres, sea quien sea, "es algo que siempre se queda en el recuerdo".

En la Floristería de Sevilla valoran que parte de su clientela sea gente joven, por eso tienen opciones de flores desde los 8 euros en adelante, porque como explican, "siempre que vienen a esta floristería, nos gusta que se vayan con sus flores".

Más allá de San Valentín, este negocio es el encargado de dotar de flores a la Esperanza de Triana, por lo que desde la Cuaresma trabajan de manera incansable, con Semana Santa, Feria de Abril o el Día de la Madre, entre otras fechas señaladas. En la Floristería de Sevilla tienen la suerte de contar con una buena clientela tanto de Sevilla capital como de pueblos periféricos que avalan su labor como floristeros desde hace casi tres décadas.