Diez rutas de senderismo sencillas cerca de Sevilla para hacerlas en familia estas navidades

Las fechas navideñas y los días próximos son ideales para realizar excursiones. El campo suele estar especialmente bonito y la temperatura acompaña, con ese frío suave que invita a caminar sin prisas. Dehesas silenciosas, cascadas que ganan fuerza con las lluvias, praderas que se renuevan y bosques donde las hojas crujen bajo los pies… A poca distancia de Sevilla capital nos aguardan muchas sorpresas naturales capaces de transformar una jornada corriente en una pequeña aventura.

En esta época, el paisaje adquiere una luz particular: las mañanas frescas, a veces envueltas en una leve niebla; los colores verdes intensos después de las primeras lluvias; los cielos claros que se abren al mediodía. Es un momento perfecto para salir, respirar aire limpio y disfrutar del campo sin los calores del verano ni la masificación que acompaña a otras estaciones. Además, los días festivos y los fines de semana largos invitan a organizar pequeñas escapadas al aire libre que no requieren grandes preparativos ni largas distancias.

Un camino por trinchera. / Emilio J. de los Santos

Las salidas de un día ofrecen la posibilidad de reconectar con el entorno natural sin renunciar a la comodidad de volver a casa al anochecer. Caminos fáciles, sendas tranquilas y entornos seguros permiten que estas excursiones sean una opción fantástica para familias. Los niños disfrutan especialmente esta época: chapotean en charcos, corretean entre árboles, descubren huellas de animales y se sorprenden con elementos sencillos del paisaje que para los adultos pasan desapercibidos. Para ellos, cada recodo del sendero puede convertirse en un juego o en una historia.

Los entornos naturales próximos ofrecen una variedad de escenarios muy agradecidos para estas fechas: zonas de ribera donde escuchar el agua correr, suaves colinas que permiten disfrutar de vistas amplias, antiguos caminos rurales que atraviesan bosques mediterráneos o áreas recreativas donde parar a comer y descansar al sol de invierno. Además, muchos de estos espacios combinan naturaleza con pequeños elementos patrimoniales o culturales que aportan un toque especial a la jornada.

Por todo ello y aprovechando estas circunstancias tan propicias, proponemos aquí diez rutas de un día que se pueden hacer perfectamente con niños. Son paseos pensados para disfrutar del entorno, del tiempo libre y de la compañía, sin prisas y sin complicaciones, permitiendo que cada familia adapte la salida a su ritmo y a sus ganas de explorar. Una invitación sencilla: aprovechar estas fechas para salir, descubrir y redescubrir lo que la naturaleza ofrece a tan poca distancia de la ciudad.

Comenzamos cruzando el puente romano sobre el río Galindón / Emilio J. de los Santos

San Nicolás del Puerto, en pleno corazón de la Sierra Morena sevillana, es un pequeño tesoro rural rodeado de naturaleza. Las Cascadas del Huéznar, el Cerro del Hierro, la Vía Verde de la Sierra Norte o su playa fluvial lo convierten en un destino perfecto para desconectar. A partir de este entorno privilegiado proponemos una ruta muy sencilla que atraviesa las amplias dehesas que abrazan al pueblo. El recorrido, de trazado suave y sin dificultad de orientación, es ideal para hacerlo en familia o incluso en bicicleta, disfrutando sin prisas del paisaje. | Por Emilio J. de los Santos

La casa de construcción, primera de las casas en el camino / M.R.M.

El Ayuntamiento de Jabugo clasifica esta ruta como familiar, y no es para menos: el itinerario juega con los elementos del cuento de los Tres Cerditos, permitiendo visitar las simpáticas casitas inspiradas en la historia. Aunque el perfil es algo ondulado, la distancia total no llega a los 6 kilómetros, por lo que resulta perfecta para una mañana tranquila entre bosque y fantasía. | Por Manu R. Macarro

El camino es muy difuso por el tramo del pinar. / Emilio J. de los Santos

Muy cerca de Sevilla, en La Puebla del Río, se esconde uno de los espacios naturales más valiosos del Aljarafe: la Dehesa de Abajo. En apenas unos kilómetros confluyen un gran humedal, una dehesa y un extenso pinar, formando un mosaico ecológico único que acoge multitud de especies. La ruta circular que proponemos recorre esta sorprendente variedad de paisajes a lo largo de 9,5 kilómetros, un auténtico paraíso para los amantes de las aves y de los entornos tranquilos. | Por Emilio J. de los Santos

Tunel arbóreo en el comienzo de la ruta Aracena-Linares de la Sierra / M.R.M.

Esta ruta circular enlaza dos de las localidades más pintorescas de la Sierra de Aracena: Aracena y Linares de la Sierra. Comenzaremos por el sendero clásico entre ambas poblaciones y regresaremos por un itinerario alternativo que termina incorporándose al sendero de La Molinilla, que da nombre a una de las calles más emblemáticas de Aracena. Un recorrido variado, tranquilo y lleno de encanto serrano. | Por Manu R. Macarro

Podremos asomarnos a ver las bonitas formas rocosas. / Emilio J. De Los Santos

Esta agradable ruta familiar ofrece una visión completa de uno de los rincones más singulares de la Sierra Norte sevillana. A lo largo de unos 10 kilómetros circunvalamos el Monumento Natural del Karst del Cerro del Hierro y nos adentramos en un rebollar cercano: un tipo de bosque escaso en Sevilla y dotado de un microclima muy particular. Un recorrido sorprendente, diferente y lleno de matices. | Por Emilio J. de los Santos

Panorámica hacia el norte. / D.S.

La ruta discurre por el borde sur de la Cornisa del Aljarafe, en el término de Gelves, aprovechando ese escalón natural que se alza sobre la vega del Guadalquivir. A lo largo del camino, el contraste de alturas nos regala panorámicas amplias de Sevilla y de buena parte de su área metropolitana, convirtiendo este recorrido en una forma sencilla y muy vistosa de asomarse al valle desde las alturas. | Por Emilio J. de los Santos

Las estacas blancas y amarillas del PR A-423 nos marcarán la ruta. / Emilio J. de los Santos

El Camino de Belén, señalizado como PR A-423, suma 10,46 kilómetros en un trazado circular que parte del núcleo urbano de Puerto Moral. Su rasgo más distintivo son los azulejos que, kilómetro a kilómetro, muestran las letras de distintos villancicos. El desafío para el caminante es encontrarlos todos mientras atraviesa el apacible paisaje de la Sierra de Aracena. | Por Emilio J. de los Santos

Las imágenes de la ruta Valencina-Dolmend e Matarrubilla / Manu R. Macarro

Ruta tranquila y sencilla, perfecta para disfrutar en familia. Comienza en el casco urbano de Valencina de la Concepción y permite recorrer su conjunto monumental, la Hacienda de Torrijos y, siguiendo un agradable camino rural, alcanzar el imponente Dolmen de Matarrubilla, una joya megalítica situada en pleno Aljarafe. El recorrido total es de unos 8,5 kilómetros. | Por Manu R. Macarro

Las imágenes de la ruta ornitológica del corredor verde / Manu R. Macarro

Un itinerario llano, fácil y muy agradable que discurre cerca de Sanlúcar la Mayor, siempre acompañado por las aguas del Guadiamar. La abundante vegetación aporta sombra y frescor durante gran parte del camino. Los más pequeños disfrutarán especialmente observando la rica avifauna del Corredor Verde, uno de los grandes tesoros ecológicos de la comarca. | Por Manu R. Macarro

El embalse de El Gergal. / Emilio J. De Los Santos

En Guillena, el parque periurbano de El Gergal ofrece un respiro verde donde la presa y las orillas del embalse guían un sendero sencillo, de menos de diez kilómetros y sin dificultad. Ideal para principiantes o familias que buscan una caminata tranquila. Con algo de suerte, incluso podremos ver cómo la presa libera agua. | Por Emilio J. de los Santos