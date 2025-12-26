Saturnalia, la increíble fiesta romana en torno a Saturno, llega a Santiponce con actividades y talleres gratuitos: programación completa
Este fin de semana, del 26 al 28 de diciembre, el Centro Temático de la Vida Cotidiana en Roma "COTIDIANA VITAE" acogerá una nueva edición de Saturnalia, un evento que pone en valor las fiestas en honor al Dios Saturno a través de un importante número de actividades como talleres, visitas teatralizadas, experiencias gastronómicas o performances.
Saturnalia ha sido, históricamente, una celebración anual pagana y muy popular dedicada a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, que se celebraba alrededor del solsticio de invierno, entre el 17 y el 23 de diciembre, y se caracterizaba por banquetes, intercambio de regalos, juegos y una inversión temporal de roles sociales, donde amos y esclavos compartían libertad, creando un ambiente carnavalesco de desenfreno y alegría que sirvió de base para muchas tradiciones navideñas cristianas.
El evento, organizado por la Delegación de Turismo de Santiponce, contará en esta segunda edición con una extensa programación en la que podrán participar tanto niños como adultos para disfrutar de esta singular fiesta histórica.
Programación completa
Viernes, 26 de diciembre
- 16:00 horas: Taller: “fabricación de lucernas”. (Arqinnova). En Saturnales se iluminaban las calles a modo de celebración. Las lucernas son la fuente de iluminación principal para alumbrar las noches en las ciudades y las casas romanas. Fabricaremos una lámpara de aceite romana en arcilla mediante el uso de moldes. Además, conoceremos las técnicas de elaboración y las partes de una lucerna, así como los distintos usos del aceite en el período romano.
- 17:30 horas: Visita nocturna a COTIDIANA VITAE Equipo de Cotidiana Vitae). ¿Quieres saber qué pasaba en las ciudades romanas cuando se ponía el sol?. Un esclavo muy particular os hará de cicerone, os acompañará por las calles oscuras de la ciudad y os enseñará la casa de sus amos, aprovechando que están fuera de casa celebrando las Saturnales.Aforo: 20 pax. Duración: 50 min.
Sábado, 27 de diciembre
- 10:00 y 16:00 horas: Visita guiada a Cotidiana Vitae (Equipo de Cotidiana Vitae). Conoce cómo vivían los romanos hace casi dos mil años. Un viaje al pasado que te permitirá pasear por una calle, entrar en una taberna, visitar las termas y entrar en una casa unifamiliar (domus). Además, aprovechando la celebración de las Saturnales, descubrirás cómo las celebraban los habitantes de la antigua Itálica. Duración de 50 minutos.
- 11:00 horas: Taller: “arqueólogo por un día”. (Arqinnova). Te invitamos a una excavación arqueológica en directo. Serás arqueólogo por un día. Excavarás y documentarás, siguiendo las técnicas de registro profesionales, diferentes estructuras de un yacimiento arqueológico: un pozo, un mosaico y alguna que otra sorpresa más. Duración de 90 minutos.
- 11:30 a 13:00 horas: Visita teatralizada: “¡IO SATURNALIA!” (Engranajes Culturales). Con este viaje en el tiempo, varios personajes nos ayudarán a entender la singularidad de estas fiestas: su origen y su relación con el dios Saturno, su duración, cómo eran los banquetes e incluso cómo eran las rifas que organizaban los emperadores. Unos días muy especiales en los que los ciudadanos eran “libres” de hacer “lo que quisieran” y en los que se iluminaban las calles y se intercambiaban regalos.
- 12:00 y 17:00 horas: Taller de escritura. (Equipo de Cotidiana Vitae). En este taller aprenderemos dónde y cómo escribían los romanos. Contamos en la actualidad con mucha documentación y una profusa producción epigráfica que nos permiten conocer muy detalladamente este proceso. Además fabricaremos una tablilla de cera, un fantástico recuerdo de esta actividad. Duración de 50 minutos.
- 13:00 horas: Taller: “Joyería en época romana”. (Arqinnova). Las joyas en la antigua Roma tenían un marcado carácter simbólico y de prestigio. En este taller descubriremos cómo eran, qué materiales utilizaban y cómo era el trabajo de los artesanos. Además, veremos reproducciones de joyas reales y fabricaremos una pieza para llevarnos un recuerdo maravilloso. Duración de 75 minutos.
- 14:00 horas: Sabores de la Bética. (Equipo de Cotidiana Vitae). Esta visita guiada te permitirá conocer la vida cotidiana durante el Imperio Romano y adentrarte en sus curiosas costumbres gastronómicas. Haremos una parada en nuestra taberna y podrás realizar una degustación de los vinos romanos "BAETICA", maridados con algunos productos inspirados en las preparaciones tradicionales romanas. Duración de 50 minutos.
- 16:00 horas: Taller: “fabricación de lucernas”. (Arqinnova). En Saturnales se iluminaban las calles a modo de celebración. Las lucernas son la fuente de iluminación principal para alumbrar las noches en las ciudades y las casas romanas. Fabricaremos una lámpara de aceite romana en arcilla mediante el uso de moldes. Además, conoceremos las técnicas de elaboración y las partes de una lucerna, así como los distintos usos del aceite en el período romano. Duración de 75 minutos.
- 18:00 horas: Saturnalia: el banquete desastroso (Engranajes culturales). Esta performance sumerge al público en el corazón de las fiestas Saturnales, celebradas durante el solsticio de invierno. La propuesta se centra en el aspecto fundamental y cómicamente rico de la festividad: la elección del "Saturnalicius Princeps". Duración de 30 minutos.
Domingo, 28 de diciembre
- 10:30 a 12:00 horas: Visita teatralizada: “¡IO SATURNALIA!” (Engranajes Culturales). Con este viaje en el tiempo, varios personajes nos ayudarán a entender la singularidad de estas fiestas: su origen y su relación con el dios Saturno, su duración, cómo eran los banquetes e incluso cómo eran las rifas que organizaban los emperadores. Unos días muy especiales en los que los ciudadanos eran “libres” de hacer “lo que quisieran” y en los que se iluminaban las calles y se intercambiaban regalos. Duración de 60 minutos.
- 10:30 horas: Taller de juegos romanos. (Sexto Mario). Los niños romanos también tenían muñecos, unos de trapo, otros de hueso, otros de arcilla. Las formas eran tan diversas y variadas como animales, soldados, gladiadores, dioses, templos o casas. La mayor parte de estos juguetes han llegado hasta nosotros conservados como ajuar en tumbas infantiles, lo que nos ha abierto una pequeña ventana a la vida de los mas pequeños en el mundo romano. Duración de 60 minutos.
- 12:00 y 17:00 horas: Taller de escritura. (Equipo de Cotidiana Vitae). En este taller aprenderemos dónde y cómo escribían los romanos. Contamos en la actualidad con mucha documentación y una profusa producción epigráfica que nos permiten conocer muy detalladamente este proceso. Además fabricaremos una tablilla de cera, un fantástico recuerdo de esta actividad. Aforo: 20 pax. Duración de 50 minutos.
- 13:00 horas: Títeres Romanos: “Anibal y Escipión”. (Sexto Mario). Se trata de una obra cómica adaptaba al público tanto infantil como adulto y encaminada a ensalzar la figura de Escipión, fundador legendario de la ciudad de Itálica, frente Anibal, gran enemigo de Roma y personaje que es objeto de todas las burlas. Duración de 30 minutos.
- 14:00 horas: Sabores de la Bética. (Equipo de Cotidiana Vitae). Esta visita guiada te permitirá conocer la vida cotidiana durante el Imperio Romano y adentrarte en sus curiosas costumbres gastronómicas. Haremos una parada en nuestra taberna y podrás realizar una degustación de los vinos romanos "BAETICA", maridados con algunos productos inspirados en las preparaciones tradicionales romanas. Duración de 50 minutos.
- 16:00 horas: “Musivaria”: taller de mosaicos. (Sexto Mario). Los mosaicos tradicionales se hacían con pequeñas piezas de piedra, cerámica o pasta vítrea. En este taller, orientado a un público mayor de 8 años, se explican diferentes tipos de mosaico y fabricamos nuestro propio mosaico con teselas de escayola de distintos colores. Duración de 60 minutos.
- 16:00 horas: Visita guiada a Cotidiana Vitae. (Equipo de Cotidiana Vitae). Conoce cómo vivían los romanos hace casi dos mil años. Un viaje al pasado que te permitirá pasear por una calle, entrar en una taberna, visitar las termas y entrar en una casa unifamiliar (domus). Además, aprovechando la celebración de las Saturnales, descubrirás cómo las celebraban los habitantes de la antigua Itálica. Duración de 50 minutos.
- 18:00 horas: Saturnalia: el banquete desastroso (Engranajes culturales). Esta performance sumerge al público en el corazón de las fiestas Saturnales, celebradas durante el solsticio de invierno. La propuesta se centra en el aspecto fundamental y cómicamente rico de la festividad: la elección del "Saturnalicius Princeps". Duración de 30 minutos.
La adquisición de entradas para este evento, en el que sus actividades son de carácter gratuito, está disponible a través de la web de Giglon o accediendo en el enlace disponible en la página de Cotidiana Vitae.
