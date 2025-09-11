Cómo conseguir las entradas para ver a Sebastián Yatra, Rels B o Maka en Cabaret Festival Mairena del Aljarafe

Este viernes, 12 de septiembre, el pueblo sevillano de Mairena del Aljarafe acogerá la VI edición de Cabaret Festival, un ciclo itinerante de conciertos y espectáculos con artistas nacionales e internacionales que, entre otras ciudades, se celebra en el Recinto Hípico de la localidad con la actuación del cantante colombiano Sebastián Yatra.

El viernes, a las 21:30 horas, el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe acogerá la actuación del cantante colombiano que estará presentando en directo su espectáculo Entre Tanta Gente Summer Tour, con el que el artista se está reencontrando con sus fans en un concierto lleno de diversión y energía. Durante el vibrante show que cuenta con una espectacular puesta en escena, sonarán grandes éxitos del cantante y compositor colombiano como Tacones Rojos, La Pelirroja o Vagabundo. A lo largo de esta VI Edición pasarán por Cabaret Festival Mairena del Aljarafe artistas de la talla de Maka, Bresh o Rels B.

Programación completa

Cabaret Festival estará presente en el municipio sevillano entre el 12 y el 28 de septiembre con las actuaciones de diferentes artistas y con múltiples eventos:

12 de septiembre: Sebastián Yatra, Vilu Gontero y Ale Naranjo.

19 de septiembre: Maka

20 de septiembre: Bresh Sevilla

21 de septiembre: así fueron los 80's

26 de septiembre: Rels B

27 de septiembre: Pecos (las entradas están agotadas)

Venta de entradas

La venta de entradas para Cabaret Festical ya está habilitada a través de El Corte Inglés, a excepción de los tickets de Maka, que solo se pueden adquirir a través de su página web. Para el primer concierto de todos, el de Sebastián Yatra, hay entradas desde 60,50 euros, mientras que para la actuación de Rels B estas se pueden adquirir desde 49,50 euros.

Cabaret Festival reinventa el concepto de Cabaret adaptándolo a nuestros tiempos, evoca el ambiente de estas salas de espectáculos que surgieron en los barrios bohemios de París a finales del siglo XIX, caracterizados por una decoración seductora y sofisticada, donde se ofrecía una amplia oferta de espectáculos elegantes y transgresores, con el objetivo de convertirse de nuevo en el epicentro del arte y la cultura.

A lo largo de sus ediciones, ha contado con la presencia de grandes artistas como Dani Martín, Luis Fonsi, David Bisbal, El Barrio, Maka, Mónica Naranjo y Niña Pastori, entre muchos otros. Se trata de una experiencia única en la que un público reducido podrá asistir a los espectáculos de sus artistas favoritos en un espacio íntimo y exclusivo.