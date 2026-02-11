TREN
AVE Sevilla-Madrid: suspendido hasta el 16 de febrero el restablecimiento de la Alta Velocidad

El Sentido de la Birra llega el sábado al Teatro Triana

El 'podcast' de Ricardo Moya tendrá un invitado o invitada sorpresa y anima al público a que se sume a la charla.

Ricardo Moya, conductor de 'El sentido de la birra'.
Ricardo Moya, conductor de 'El sentido de la birra'.

El Sentido de la Birra Live Show llega este sábado al Teatro Triana, donde a partir de las 20:30 Ricardo Moya tendrá un invitado sorpresa y el tema elegido para la charla será el amor.

Entre las figuras del panorama cultural y actual que han conversado con Moya están Alba Flores, Joaquín Reyes, Hovik, Goyo Jiménez, Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Leonor Watling, Pablo Carbonell o Samantha Hudson, y ahora un nuevo interlocutor se sumará a esta nómina.

Ricardo Moya es un músico, youtuber y cómico valenciano afincado en Madrid. Estudió la carrera de guión, dirección y producción cinematográfica y ha trabajado como creativo publicitario y guionista, en España, México y Argentina.

En 2018 se inició en el mundo de la stand up comedy, gracias al cual creó el programa El Sentido De La Birra que se transmite en Podimo y en Youtube donde superó las 55 millones de views en el último año y en el que Ricardo ha entrevistado a más de 600 personalidades relevantes.

El Sentido de la Birra Live Show se define como "un espacio donde el humor y la reflexión se entrelazan para explorar temas profundos de una manera fresca y original". Una propuesta que busca implicar al público en sus charlas en directo, también en la que este sábado acogerá el Teatro Triana: "Este show no lo podríamos hacer sin ti, y no lo decimos por decir, literalmente no podríamos porque parte de las preguntas que se responderán las vas a hacer tú durante el mismo. ¡Tendremos invitado/a sorpresa!".

También te puede interesar

Lo último

stats