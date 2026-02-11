El Sentido de la Birra llega el sábado al Teatro Triana

El Sentido de la Birra Live Show llega este sábado al Teatro Triana, donde a partir de las 20:30 Ricardo Moya tendrá un invitado sorpresa y el tema elegido para la charla será el amor.

Entre las figuras del panorama cultural y actual que han conversado con Moya están Alba Flores, Joaquín Reyes, Hovik, Goyo Jiménez, Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Leonor Watling, Pablo Carbonell o Samantha Hudson, y ahora un nuevo interlocutor se sumará a esta nómina.

Ricardo Moya es un músico, youtuber y cómico valenciano afincado en Madrid. Estudió la carrera de guión, dirección y producción cinematográfica y ha trabajado como creativo publicitario y guionista, en España, México y Argentina.

En 2018 se inició en el mundo de la stand up comedy, gracias al cual creó el programa El Sentido De La Birra que se transmite en Podimo y en Youtube donde superó las 55 millones de views en el último año y en el que Ricardo ha entrevistado a más de 600 personalidades relevantes.

El Sentido de la Birra Live Show se define como "un espacio donde el humor y la reflexión se entrelazan para explorar temas profundos de una manera fresca y original". Una propuesta que busca implicar al público en sus charlas en directo, también en la que este sábado acogerá el Teatro Triana: "Este show no lo podríamos hacer sin ti, y no lo decimos por decir, literalmente no podríamos porque parte de las preguntas que se responderán las vas a hacer tú durante el mismo. ¡Tendremos invitado/a sorpresa!".