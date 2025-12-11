La Sevilla amurallada revive: recrean con IA las 13 puertas que daban acceso a la ciudad

Un vídeo compartido en la red social TikTok por el usuario @sevilla.mia ha captado la atención de los sevillanos y aficionados a la historia local, al recrear con inteligencia artificial las 13 puertas de acceso que tuvo en su día la antigua muralla de Sevilla.

A través de una sucesión de imágenes generadas digitalmente, el contenido audiovisual permite contemplar cómo se veían estos accesos a la ciudad, muchos de los cuales desaparecieron hace más de un siglo y hoy solo sobreviven en el callejero o en la memoria de los edificios que marcaron su ubicación.

El recorrido virtual comienza con la Puerta de la Macarena, junto con el Postigo del Aceite y la Puerta de Córdoba, una de las tres únicas entradas que se conservan actualmente del antiguo recinto amurallado sevillano. Situada en la Ronda Histórica dentro del barrio de la Macarena, esta puerta fue la mayor de todas y el acceso norte principal de la ciudad. A poca distancia, la Puerta de Córdoba, de origen almohade y modificada en el siglo XVI, sigue en pie adosada a la fachada de la iglesia de San Hermenegildo, ofreciendo una de las pocas visiones auténticas de la muralla medieval.

El vídeo también evoca otras entradas que ya no existen, como la Puerta Real, antiguamente denominada Puerta de Goles, cuya reconstrucción del siglo XVI eliminó sus funciones militares y albergó pequeñas capillas antes de que fuera derribada en el XIX. A su vez, se rememora la Puerta de la Carne, que se situaba junto a la actual Ronda Histórica y que servía tanto de acceso como de canalización del agua potable hacia el Alcázar y la fábrica de Tabacos, demolida en 1864.

La reconstrucción digital incluye la Puerta de San Fernando, conocida también como Puerta Nueva y levantada en el siglo XVIII para conectar la ciudad con el Prado de San Sebastián a través de la actual calle de San Fernando, así como la Puerta de Carmona, por donde entraban alimentos desde la comarca de Los Alcores antes de su derribo en 1868. La Puerta del Arenal, principal comunicación entre el Puerto de Sevilla y el centro urbano, marcada por su cercanía al río Guadalquivir, y la Puerta del Sol, la más oriental de todas, completan el conjunto de accesos desaparecidos.

Además, el video de @sevilla.mia recrea accesos como la Puerta de Osario, demolida también en 1868 aunque aún presente como topónimo en el callejero, y la Puerta de Jerez, ubicada al final de la actual avenida de la Constitución y punto de salida hacia Jerez de la Frontera, de la que solo se conservan grabados y referencias documentales.

Entre las puertas menos conocidas que aparecen en la reconstrucción figuran la Puerta de la Barqueta, también denominada Puerta de la Almenilla, situada en la calle Calatrava y derribada en 1858, y la Puerta de Triana, que se encontraba frente al puente de barcas que conectaba el arrabal de Triana con el centro de Sevilla antes de su demolición en 1868.

En su conjunto, la recreación ofrece una visión fascinante de cómo eran estos accesos históricos que marcaron la vida urbana y social de Sevilla durante siglos, y que en muchos casos han desaparecido físicamente pero siguen vivos en el trazado de las calles y en los nombres que hoy recuerdan su presencia.