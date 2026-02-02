Sevilla, como Bilbao: ingenio con paraguas para proteger la ropa

Sevilla continúa enfrentándose a la inestabilidad que trae consigo la borrasca Leonardo. Hasta ahora, el temporal ha provocado más de 150 incidencias en la provincia y, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así arranca una semana "significativamente más lluviosa de lo normal". Ahora bien, el ingenio local no se detiene a pesar de estas condiciones y los sevillanos buscan maneras creativas para sortear las inclemencias del tiempo.

Una de ellas es la que ha compartido Lola Patxot Ochoa en su perfil de Instagram (@lolapatxot), donde muestra una imagen que bien podría recordar a las fachadas bilbaínas bajo la lluvia. Sin embargo, esto no sucede en el País Vasco, sino en la capital hispalense; el mismo lugar en el que, según las previsiones de la Aemet, lloverá con un 100% de probabilidades al menos hasta el próximo domingo 8 de enero.

Tender la ropa bajo la lluvia, en Sevilla: un arte

Como se puede ver en la fotografía, un residente de Sevilla ha tendido su ropa en el balcón, pero lo ha hecho bajo dos paraguas en equilibrio. De esta forma, evita que las prendas se mojen; una solución que ha despertado la admiración y la risa entre los demás usuarios de la red social. "No dominamos el mundo porque no nos da la gana", comenta Rancio (@ranciogram), que ha compartido la publicación. "I+D made in Sevilla", añade otra internauta".

La iniciativa retratada por Lola Patxot refleja cómo los ciudadanos, ya sean de Sevilla o de Bilbao, buscan maneras únicas de convivir con las inclemencias del tiempo, haciendo frente a la borrasca sin perder el humor. Sin embargo, también hay quien subraya un pequeño inconveniente: el viento. "Puede, pero con el viento que hace puede terminar ese bloque buscando gamusinos con el abuelo de 'Up'".

La lluvia no da tregua en Sevilla

"Es que parece que estamos en Bilbao, qué jartura de agua" o "dos semanas lloviendo, no hay quien seque la ropa así" son otros de los comentarios que se suceden en la publicación. Y no es para menos. De acuerdo con la Aemet, a lo largo de este lunes 2 de febrero, la provincia de Sevilla estará bajo "cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y acompañadas de tormentas".

Tras un mes de enero caracterizado por la continua inestabilidad atmosférica, así permanecerá el tiempo durante la actual semana. En este sentido, el paso de la borrasca Leonardo ha provocado acumulaciones de agua y caída de árboles en las últimas horas. Ahora, solo queda esperar para ver cómo evolucionan las condiciones meteorológicas.

En lo que respecta a tender la ropa, es una de las actividades cotidianas que más sienten en Sevilla las sucesivas precipitaciones. No obstante, existen algunas aplicaciones curiosas, como ¿Puedo tender la ropa ahora?, una plataforma que informa sobre el mejor momento para que las prendas se sequen, en función de las previsiones que existen para un determinado lugar.