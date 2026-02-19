Qué hacer en Sevilla este fin de semana: desde la sensibilidad de Pablo López hasta la fuerza sinfónica de la ROSS y el pulso escénico del teatro en Sevilla

Para quienes buscan planes diferentes cerca de la capital, el Museo de Bodegas Góngora se presenta como una de las propuestas enoturísticas más singulares del entorno sevillano. Situado en Villanueva del Ariscal, en el Aljarafe, este espacio abrió sus puertas al público el pasado 1 de octubre tras un ambicioso proceso de renovación, ofreciendo al visitante un recorrido por más de cuatro siglos de tradición vitivinícola familiar.

Considerada la bodega más antigua de Andalucía y una de las más longevas de España, la visita permite adentrarse en un enclave cargado de historia donde el patrimonio, la cultura del vino y la memoria del territorio se unen en un mismo relato. El museo invita a descubrir los orígenes y la evolución de la bodega a través de un itinerario guiado por sus instalaciones históricas, entre barricas centenarias y espacios que conservan la esencia de la elaboración tradicional.

La experiencia se completa con diferentes modalidades de cata de vinos Góngora, pensadas para que cada visitante pueda elegir el nivel de inmersión que desea. Desde opciones básicas hasta propuestas más sensoriales, las visitas combinan aprendizaje, degustación y contacto directo con el producto, convirtiéndose en un plan ideal tanto para sevillanos como para quienes visitan la provincia en busca de actividades auténticas.

‘Secretos de familia’ regresa a La Fundición tras agotar entradas

La comedia negra Secretos de familia, de la compañía Compañía Javier Ossorio, regresa a La Fundición tras el éxito cosechado en temporadas anteriores, cuando agotó localidades durante su estreno. El montaje volverá a representarse desde el 19 de febrero hasta el 1 de marzo.

Basada en un texto del dramaturgo Ignasi Vidal, la obra arranca con el reencuentro de tres hermanas durante el funeral de su padre. Interpretadas por Asunción Sanz, Mercedes Bernal y Alba Suárez, las protagonistas emprenden un viaje emocional lleno de revelaciones que oscila entre el dolor y la ironía, el conflicto familiar y el humor más ácido. Lejos del drama convencional, la propuesta se adentra en la comedia negra, combinando diálogos ágiles con una narración cargada de matices.

El director Javier Ossorio destaca la capacidad del texto para conectar con el público, gracias a un lenguaje cercano y a una construcción dramática que transforma una situación reconocible en una experiencia escénica intensa y dinámica. A medida que avanza la historia, el descubrimiento de un secreto familiar hará tambalear la relación entre las hermanas, llevando al espectador desde la emoción más contenida hasta la carcajada.

‘Bécquer y Quevedo. Amor y muerte’

El actor Pedro Casablanc llega a Tomares el 21 de febrero con el recital Bécquer y Quevedo. Amor y Muerte, dentro del ciclo cultural municipal. El espectáculo, con música original en directo de Jorge Rivera, se celebrará a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal Rafael de León.

Octavo concierto del ciclo de la ROSS

El Teatro de la Maestranza acoge este 19 y 20 de febrero el octavo concierto del ciclo sinfónico de la ROSS. Dirige György Györiványi Ráth, con Juan Pérez Floristán como solista, en un programa con obras de Beethoven, Bartók y Chaikovski bajo el título Héroe y destino.

Sevilla recibe la nueva etapa musical de Pablo López

El cantante y compositor Pablo López regresa a Sevilla con un concierto previsto para este 21 de febrero en el auditorio de Fibes. La actuación forma parte de su nueva gira, El niño del espacio, un proyecto con el que el artista malagueño inicia una nueva etapa musical y escénica.

Nacido en Fuengirola en 1984, Pablo López ha consolidado un estilo propio, marcado por el protagonismo del piano, letras íntimas y una intensa conexión emocional con el público. La gira El niño del espacio toma su nombre del primer single adelantado de su próximo trabajo discográfico y promete un repertorio que combinará canciones inéditas con algunos de los temas más reconocidos de su carrera. El concierto sevillano se presenta como una oportunidad para descubrir el nuevo rumbo creativo del cantante, sin perder la esencia emocional que caracteriza sus actuaciones. Con una puesta en escena cuidada y un formato pensado especialmente para el directo, el espectáculo busca crear una experiencia íntima y a la vez expansiva, donde la música y el relato personal se entrelazan.

‘El Rey se muere’ en el Teatro TNT

El Teatro TNT presenta el 20 y 21 de febrero El rey se muere, texto de Eugène Ionesco. La producción de Atalaya Teatro, dirigida por Ricardo Iniesta y Sario Téllez, regresa tras su éxito en la Real Fábrica de Artillería como una de las propuestas destacadas de la temporada.

Noche sinfónica en la Maestranza

El Teatro de la Maestranza recibe el 21 de febrero a la London Symphony Orchestra, dirigida por Gianandrea Noseda y con Seong-Jin Cho como solista. El programa incluye obras de Stravinsky, Chopin y Borodín en una de las grandes citas sinfónicas de la temporada.

La ópera llega a la gran pantalla este jueves con ’La Gioconda’

La ópera llega a la gran pantalla con un estreno de alcance internacional. La producción de La Gioconda, grabada en 2024 en el histórico Teatro di San Carlo, se proyectará por primera vez en cines de todo el mundo y podrá verse en la provincia de Sevilla este jueves 19 de febrero. La cita tendrá lugar en salas de Sevilla, Bormujos y Mairena del Aljarafe, acercando al público una experiencia lírica de gran formato sin salir del entorno local.

El montaje cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por la soprano Anna Netrebko, el tenor Jonas Kaufmann y el barítono Ludovic Tézier, tres figuras destacadas del panorama operístico actual. La dirección musical corre a cargo de Pinchas Steinberg, al frente de la Orquesta del Teatro di San Carlo, mientras que la puesta en escena está firmada por Romain Gilbert.

Compuesta por Amilcare Ponchielli, la obra destaca por su intensidad dramática y su espectacularidad visual, con momentos célebres como el aria Suicidio! o la escena del carnaval veneciano. La distribución en España corre a cargo de Versión Digital, especializada en contenidos culturales para salas cinematográficas.

‘One song. Histoire(s) du théâtre IV’

La sala A del Teatro Central presenta el 20 y 21 One song. Histoire(s) du théâtre IV, creación de la artista belga Miet Warlop. El montaje de danza contemporánea cuenta con doce intérpretes y elenco original del estreno en el Festival de Aviñón 2022.

‘Travy’ de Oriol Pla en el Teatro Central

La Sala Manuel Llanes del Teatro Central presenta el 20 y 21 de febrero Travy, espectáculo ideado y dirigido por Oriol Pla, con dramaturgia junto a Pau Matas Nogué. El montaje reúne en escena a su propia familia de actores, explorando desde el humor y la autobiografía.