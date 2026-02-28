Tarta de queso con sabor a torrija, la nueva creación de esta pastelería de Sevilla que despierta pasiones

Las torrijas están de moda. A pesar de ser un dulce propio de la Cuaresma que se toma desde tiempos inmemoriales, lo cierto es que en los últimos años este manjar se ha puesto de moda, especialmente porque más allá de sus versiones más clásicas, en muchos establecimientos han empezado a versionarlas con todo tipo de ingredientes. Prueba de que en la actualidad es un dulce que se ha popularizado se puede ver en el incremento del número de pastelerías que incluyen torrijas de todo tipo en su carta.

Uno de estos negocios es Ratatouille Cheesecake, una marca y local de tartas de queso artesanales estilo "vasca" (muy cremosas por dentro) ubicado en Sevilla, que es conocida por sus mini tartas para llevar y sus múltiples sabores creativos. Se han hecho virales por tener una textura intensa y variedades como queso payoyo, pistacho, Kinder Bueno, Nutella o Lotus, entre otros.

La tarta de torrijas

Su incansable afán por incluir los sabores del momento ha llevado a esta marca a lanzar la tarta de torrijas, una creación que une dos de los sabores preferidos por los más golosos y tradicionales: el de la tarta de queso con el de la torrija. Esta elaboración lleva una base de cheesecake tradicional coronada con una torrija con miel, una mezcla que es toda una explosión de sabores en la boca y que pretende no dejar indiferente a nadie.

La tarta de torrija es una edición limitada por lo que es aconsejable pedirla antes de que se acabe la promoción en cualquiera de los Ratatouille que hay repartidos por Sevilla y que están en la calle San Eloy, número 29, en la calle Asunción, número 21, y en el centro comercial Lagoh.

En la actualidad en Ratatouille Cheesecake cuentan con trece sabores que van desde la clásica, hecha con queso payoyo, hasta la de Kinder Bueno, pistacho y queso mascarpone, galleta Lotus, chocolatina Happy Hippo, Pantera Rosa con galleta Dinosaurus, Filipinos blanco, Dinosaurus normal, Nutella, dulce de leche, Milkybar, caramelo salado y galleta Oreo.

A estos trece que están de manera habitual en la tienda, se tienen que añadir las ediciones limitadas como en el caso de la tarta de torrija, que estará disponible durante la Cuaresma. El precio de las tartas pequeñas es de 7 euros y es un tamaño perfecto para compartir entre dos personas. Todas las elaboraciones de Ratatouille Cheesecake se hacen con quesos pasteurizados que contienen lactosa y que pueden tener trazas de frutos secos. Hasta el momento no hay opciones sin gluten.

Ratatouille Cheesecake nació en Sevilla hace un par de años y se convirtió rápidamente en un fenómeno en redes sociales, originando colas constantes en sus locales de la ciudad. Sus tartas se caracterizan por tener una textura extrema de mousse o crema en el interior, con base de galleta y un horneado que deja el centro casi líquido.

Aunque comenzaron con la clásica de queso payoyo, hoy ofrecen más de 10 variedades a las que se suman las ediciones especiales según el sabor del momento o el periodo en que se hagan, como sucede durante la Cuaresma. Las tartas de Ratatouille se caracterizan por su pequeño tamaño, que es ideal para pasear y comer por la calle mientras se disfruta de sus sabores irresistibles.