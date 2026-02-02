Tacos a un euro en pleno centro de Sevilla: Así es la taquería mexicana que está revolucionando la ciudad

En pleno centro de Sevilla, en la plaza Villasís, número 2, se encuentra el restaurante TKO Tacos, un establecimiento especializado en la comida callejera mexicana que se caracteriza por tener algunos productos a muy buen precio a pesar de estar en uno de los lugares más céntricos de la hispalense.

Algo que caracteriza a esta taquería, que tiene establecimientos no solo en Sevilla, sino en otras ciudades españolas, es que solo trabajan con cocineros y cocineras especializados en comida mexicana para ser lo más fieles posible a los sabores tradicionales del país americano.

Su carta

A pesar de que los tacos tradicionales siempre se hacen con tortillas de maíz por ser un ingrediente fácil de conseguir en México, en la actualidad existen muchos tipos de tacos, con diferentes rellenos, sabores, colores y texturas. En su gran mayoría, los tacos siempre van rellenos de carne, ya sea cerdo, ternera o pollo, siendo uno de los más conocidos los tacos al pastor, pero además de este hay muchos más con precios que varían entre 1 y 3,90 euros. Entre ellos los hay de calabacín ranchero, de arrachera, el taco Gobernador, relleno de langostino, queso, tomate y cebolla, o el Nopales, hecho con tortilla de maíz y hoja de cactus cortada muy finamente con especias, ajo y cebolla.

Además de tacos, en este negocio también hay quesadillas de pastor, arrachera, de cochinita o la Vampiro, con entraña de ternera, queso y pico de gallo, guacamole acompañado de tomate, cebolla, cilantro, totopos y el toque especial de la casa, o la Costra TKO, que consiste en un queso a la plancha relleno de carne a elección del cliente.

Más allá de la comida, en TKO también cuentan con bebidas como agua de Jamaica o Tamarindo, jarritos, refrescos, diferentes vinos, cerveza, michelada, combinados con alcohol, margaritas o chupitos, entre otros.

TKO Tacos se encuentra en Sevilla en la plaza Villasís, número 2, muy cerca de la Campana y de las Setas de la Encarnación. El establecimiento cuenta con un salón interior con varias mesas bajas y una decoración muy acogedora y con una terraza con varias mesas, perfecta para disfrutar de una buena comida mexicana cuando el tiempo acompaña.

TKO Tacos cuenta con 4,5 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con más de 800 opiniones. Entre ellas está la de Anissa N., que comenta: "Todo fue excelente. La comida deliciosa, el ambiente muy agradable y el servicio impecable", o la de Patricia A., que asegura que "esta taquería es una joya". De manera general las opiniones más positivas sobre este negocio destacan lo sabrosa que está la comida así como la buena relación calidad-precio. Algunas de las que destacan aspectos menos positivos hacen mención a problemas con el servicio. TKO Tacos abre todos los días de la semana, desde las 13:00 hasta la 01:00 horas.