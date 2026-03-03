Tribeca acerca su alta cocina a la barra

Pocos hábitos más sevillanos que comer algo en una barra. Y no sólo tapas sencillas, de toda la vida. También platos diferenciales, de alta cocina, como los que idea y sirve Pedro Giménez en Tribeca. El conocido restaurante del Grupo El Amarre en la Buhaira se alinea con las tendencias actuales y acerca su siempre interesante propuesta a los fieles y los que aún no la han descubierto. Convivirán pues dos formas de disfrutar de esa propuesta que mantiene su punto fuerte en los productos del mar que trae, sobre todo de su flota de barcos de Rota, Eduardo Guardiola, y que mantiene el nivel en productos como el distinguido foie gras mi cuit (25,50 euros) o los suculentos callos de ternera (22,50).

La barra de Tribeca es otra forma de seguir disfrutando del caviar osetra selección (55 euros 20 gramos), las ostras Gillardeau (5,50 euros la unidad), el canapé de anchoa '00' Rafa López (4 euros unidad), el icónico tartar de carabineros (26 euros), la ensaladilla de gambas (7,50) o la tortilla de langosta y panceta Ibérica (16).

La brandada de bacalao, aceitunas negras y naranja. / M.G.

Pedro Giménez, de forma paralela a esa carta dinámica y que se vuelca en los productos frescos y exclusivos de temporada, también sigue organizando puntuales jornadas gastronómicas, fuera de carta, que realizan un guiño a algún país o región, si no a un destacado producto de mercado que brinde un rico abanico de posibilidades a la mesa.

"De mi familia aprendí el amor más absoluto por la materia prima. Ahí está la esencia del mejor plato. Y, cómo no, también de mi restaurante. Desde que abrimos las puertas de Tribeca en 2002 han cambiado muchas cosas, pero la fidelidad a uno mismo se mantiene intacta", recuerda el cocinero.

Otras propuestas del restaurante sevillano para su barra son el salpicón de bogavante (36 euros), la fritura del día (18), las almejas finas de cuchillo a la manzanilla (28, 200 gramos), las croquetas caseras de jamón (14), la brandada de bacalao, aceitunas negras y naranja (6,50) y las cocochas de bacalao al pil-pil (15).