Vuelos entre Sevilla y Canarias por menos de 60 euros para disfrutar esta primavera: Cómo aprovechar la promoción

Playa de Cofete, Fuerteventura
Binter, la principal aerolínea regional de las Islas Canarias, lanza una nueva promoción disponible hasta el 2 de marzo que permitirá adquirir billetes de avión a precios reducidos para viajar en los que ellos llaman "#ModoCanario" entre Sevilla y Canarias. El periodo para realizar estos viajes a bajo coste se extenderá del 8 de abril al 15 de junio de 2026.

Con esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 56 euros el trayecto, siempre y cuando el pasajero compre ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife. De esta manera la compañía aérea permitirá volar desde Sevilla a cualquier isla de Canarias con el vuelo interinsular de conexión gratuito.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2, el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Vuelos gratuitos entre islas

Desde el mes de abril hasta junio se podrán hacer hasta diez vuelos semanales con la posibilidad de llegar a cualquier isla de Canarias por el mismo precio. Los pasajeros disfrutarán del servicio diferencial de la aerolínea, que incluye para todas las tarifas aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo, entre otras ventajas.

Binter opera vuelos directos regulares a Canarias con cinco frecuencias semanales dobles, con viajes los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, tanto a Gran Canaria como a Tenerife. Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, como su página web, la aplicación de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos. 

