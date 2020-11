Black Friday 2020: Los abrigos de Zara, Mango y Cortefiel en los que invertir para este invierno

La cuenta atrás para el Black Friday ya ha comenzado. De hecho, muchas firmas y tiendas ya han lanzado descuentos y promociones que sirven de avanzadilla a las grandes ofertas que habrá este viernes 27 de noviembre. A estas alturas todas tenemos más o menos claro lo que vamos a comprar en el Black Friday.

Hemos estudiado las propuestas de las firmas, hemos elaborado una estrategia para no gastar más de lo debido y poder hacernos con las mejores gangas y ya tenemos preparada nuestra lista de deseos para darle a comprar en cuanto empiecen los verdaderos descuentos del Black Friday. Este año, a diferencia de otros, la mayoría de las compras se plantearán como esa inversión que merece la pena realizar. Y, si hay una prenda en la que verdaderamente merece la pena invertir este Black Friday son los abrigos.

Largos, cortos, de lana, de colores... Los abrigos son la auténtica prenda estrella del otoño invierno. A pesar de que su función es la de protegernos del frío, los abrigos se convierten en el elemento principal de nuestros looks invernales, por lo que decantarnos por uno u otro influirá de forma muy directa en todo nuestro estilismo. El abrigo se convierte en nuestra carta de presentación, por eso su elección es muy importante a la hora de pensar el efecto que con nuestro outfit queremos causar.

Por eso, es aconsejable que cuentes con varios abrigos en tu fondo de armario, para así poder ir alternándolos durante estos meses y dar una apariencia diferente cada día. Además, así no acabarás llevando el mismo todos los días y podrás darle mucho juego a tus looks. Entre las recomendaciones de estilo que los gurús de la moda nos dejan está que elijas abrigos de diferentes estilos para que puedas tener variedad entre la que elegir en función del look que tengas que llevar cada día.

Antes de comenzar la búsqueda de abrigo o ver los que te recomendamos en este artículo, es aconsejable que tengas en cuenta estas recomendaciones. Como hemos dicho, los descuentos del Black Friday nos permiten hacer inversiones a largo plazo y un abrigo es una de ellas. Apuesta por un abrigo negro si lo que buscas es un abrigo elegante, sofisticado, versátil, que combine con todo y que, además estilice.

Si lo que quieres es ir a la moda (y, además, muy cómoda) invierte en un abrigo de corte masculino y oversize. Esta tendencia se apoderó de nuestros estilismos hace un par de temporadas y este año está triunfando en el street style. Por el contrario, si lo que buscas es que tu abrigo resalte tu figura, apuesta por uno con cinturón y, si te toca elegir entre corto o largo, el largo es el que más se lleva esta temporada (y, además, es más calentito y elegante).

Abrigo con cinturón de Mango

En marrón, cruzado, de lana y con cinturón. Ese abrigo ya cuenta con descuentos, antes estaba a 119,99 euros y ahora tiene un precio de 95,99 euros.

Abrigo celeste de Zara

Otra de les tendencias de la temporada son los abrigos de colores y éste de lana y en color celeste nos encanta. Todavía no tiene descuento, pero merece la pena ficharlo y estar prevenidas.

Abrigo blanco de Cortefiel

Apostar por un abrigo blanco es todo un acierto, porque rompe por completo la estética convencional de cualquier look. Éste de Cortefiel está rebajado actualmente y tiene un precio de 129 euros.

Abrigo de borreguito de Cortefiel

Seguimos con el celeste, pero esta vez de borreguito y con un toque algo más informal. Elaborado de manera sostenible, este abrigo ya cuenta con descuento y ahora tiene un precio de 79,99 euros.

Abrigo de paño de La Redoute

El color de este abrigo nos encanta y, además, es de paño de lana. Antes tenía un precio de 125 euros y ahora está rebajado a 90,98 euros.

Abrigo camel de Zara

Tener un abrigo camel de fondo de armario es siempre una apuesta segura. Éste de Zara nos encanta porque, además, tiene cinturón. Todavía no tiene aplicado ningún descuento, pero ya lo tenemos fichado para el Black Friday.

Abrigo de lana de Massimo Dutti.

Es nuestro fichaje preferido y confiamos en la magia de los descuentos de Black Friday para hacerlo nuestro. De lana y en azul marino, este abrigo es amor a primera vista.

Abrigo de pata de gallo de Zara

Una propuesta diferente pero muy elegante que, sin duda, puede elevar a otro nivel tus outfits. Fíchalo para los descuentos del Black Friday.

Abrigo de lana de Zara

Un básico indispensable que no puede faltar en ningún armario y que ahora está rebajado y tiene un precio de 39,99 euros.

Abrigo mostaza de Cortefiel

Para las más atrevidas y las que buscan un toque de color es este abrigo mostaza de Cortefiel que ahora está a 69,99 euros.

Abrigo masculino de Zara

Los abrigos de corte masculino y oversize son una tendencia absoluta y esta propuesta nos encanta. Ya estamos preparadas para cuando le apliquen el descuento por el Black Friday.

Abrigo de lana negro de Zara

Un abrigo súper estiloso que estamos deseando ver rebajado con los descuentos del Black Friday.