El desodorante mágico de Mercadona que te salva la vida esta Feria de Abril

Ir a la Feria de Abril implica tener controladas algunas cuestiones. No siempre relacionadas con el look. Una vez se tienen controlados los looks de inspiración flamenca para la noche del pescaíto y el traje de flamenca, toca profundizar en otros aspectos como el maquillaje, el peinado o la sudoración. Sí, has leído bien: la sudoración. Si has seguido a la tiktoker sevillana con todas las claves para ir a la Feria de Abril sabrás que en el Real hace calor, mucho calor, y que el exceso de sudoración está a la orden del día. Muchas veces, ese exceso de sudoración no solo trae mal olor, sino que también termina afectando a la tela de los trajes de flamenca. Nada que no arregle el nuevo producto milagro de Mercadona.

Se trata del nuevo desodorante piedra de alumbre mineral Deonat, que es apto para todo tipo de pieles y que ya se ha convertido en todo un best seller de la firma. Con un envase similar al de cualquier desodorante que podamos encontrar en Mercadona, el nuevo desodorante mágico tiene un aplicación bastante distinta.

El desodorante que te salva la Feria de Abril está hecho con piedra de alumbre mineral, un tipo de piedra que es famosa debido a sus propiedades bactericidas, antisépticas, astringentes y antitranspirantes que crean una película que elimina los microorganismos, mantiene la piel seca y evita la sudoración y el mal olor. Estas características convierten a este desodorante mágico en un objeto de deseo para la Feria de Abril. Tanto es así, que muchos establecimientos ya han agotados existencias ante la acusada demanda previa a la Feria de Abril.

Así es el desodorante mágico de Mercadona para la Feria de Abril

Lo que hace especial al este desodorante mágico de Mercadona es que ofrece una protección natural durante 24 horas, a pesar de que su aplicación no es nada convencional y puede despertar reticencias.

A la hora de usar este desodorante de Mercadona de piedra de alumbre mineral debes mojarlo previamente con un poco de agua. Una vez que esté humedecido, se debe aplicar sobre las axilas limpias. Se desaconseja su uso en el caso de tener alguna herida o zona irritada.

Por si todas las bondades y beneficios de este desodorante fueran pocas, el precio hace que todavía tengamos más ganas de hacernos con este nuevo producto de Mercadona que llega para salvarnos la vida en la Feria de Abril. Con una capacidad de 60 gramos y en formato roll on este desodorante sólo vale 2,20 euros.