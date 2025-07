Noelia Jiménez, peluquera: “El pelo encrespado no es un tipo de cabello, es la forma de decirte que lo hidrates mas”

Noelia Jiménez, peluquera: “El pelo encrespado no es un tipo de cabello, es un modo de pedir ayuda”.

No hay estación que no esté exenta del sufrimiento capilar, bien por las temperaturas y el viento, bien por la exposición al sol, bien por el abuso de herramientas térmicas que usamos en el pelo. A pesar de que los agentes externos prejudican nuestro pelo durante todo el año, es en verano cuando se produce un sufrimiento más extremo. El sol, la sal y el cloro son bastante perjudiciales, por lo que es recomendable mojar nuestro pelo con agua dulce después de bañarnos para eliminar residuos y prestar especial cuidado a los lavados capilares para no eliminar la grasa que lo protege.

Además de las puntas abiertas, la falta de brillo o la pérdida de densidad capilar, hay estados del cabello que también se platean como una señal de alarma. El encrespamiento es una de ella y es fruto de la combinación de sol, humedad, saite y cloro, que pueden hacer que el cabello pierda su forma y su definición. Por eso, una de las recomendaciones para proteger el cabello de todos estos agentes extrernos es apostar por uno de los peinados más en tendencia y así minimizar el impacto de la exposición solar.

"El encrespamiento, también llamado frizz, no es un tipo de cabello, es una señal de que el pelo está pidiendo ayuda, casi siempre, hidratación", advierte la estilista y peluquera Noelia Jiménez. Con más de 30 años de experiencia y responsable del salón de belleza que lleva su nombre en Madrid, la experta advierte sobre una de las creencias populares más entendidas y aclara que es la forma que tiene el cabello de gritarte que necesita que lo cuides.

También existe la creencia de que el encrespamiento es más propio en los cabellos rizados o muy finos, pero en verano puede afectar a todo tipo de cabellos por esa deshidratación de la que hablaba la experta Noelia Jiménez. Por eso, la estilista y peluquera comparte una serie de consejos para proteger y cuidar el cabello para que el verano no parezca que haya pasado por él y el encrespamiento se mantenga a raya.

Shakira con su pelo rizado. / Instagram

Hidrata el pelo antes y después de la exposición solar

La hidratación del cabello no se cuestiona ni es negociable. Todas sabemos que, con independencia de la estación en la que nos encontremos, el pelo necesita mantenerse hidratado. Para ello, usamos mascarillas y acondicionadores con una frecuencia y una intensidad acordes a nuestro propio cabello.

En verano, con la exposición solar, la sal y el cloro, esta hidratación debe intensificarse porque es una manera de mantener el encrespamiento a raya, que no es más que una forma que tiene el pelo de pedir ayuda. “La falta de hidratación es la causa número uno del encrespamiento. Un cabello bien nutrido no necesita absorber la humedad del ambiente, que es lo que produce el frizz”, explica Noelia Jiménez.

Para combatir ese encrespamiento y devolverle al cabello esa hidratación, la experta recomienda “aplicar una mascarilla nutritiva una o dos veces por semana y usar a diario sérums hidratantes sin aclarado que mantengan el cabello flexible y protegido frente a los agentes externos”.

Zendaya con su pelo rizado natural. / Instagram

Mojar el pelo con agua dulce antes de bañarnos

El cloro y la sal (sobre todo, el cloro) es el peor enemigo del cabello y, a pesar de que intentamos bañarnos sin mojarnos la cabeza es prácticamente imposible (sobre todo, los días en los que hace mucho calor). Meterse en el mar o la piscina con el cabello desprotegido es una de las formas más rápidas de dañarlo y, aunque no podamos evitar meter la cabeza en el agua, siempre podemos minimizar su efecto nocivo y así lo explica Noelia Jiménez.

“Bañarnos con el pelo desprotegido es como dejar la piel al sol sin protección”, advierte la profesional. “Para protegerlo, recomiendo mojar antes el cabello con agua dulce y aplicar un acondicionador sin aclarado o protector capilar para crear una barrera que minimice los efectos del sol, la sal y el viento”, añade la experta peluquera.

Hay que mojarse el pelo antes de bañarse para crear una barrera protectora. / pexels

Olvídate de tocarte el pelo todo el rato

¿Quién no lleva un peine en su bolso y aprovecha cualquier segundo para pasarlo por su cabello? Puede que no sea algo que hagamos todas, pero lo que sí hacemos de manera constante es tocar nuestro pelo. Pasamos la mano por el flequillo, ahuecamos los laterales y jugamos con los mechones cuando estamos aburridas, pero ese gesto tan tonto y común puede ser perjudicial para nuestro pelo.

“Cada vez que lo manipulamos, alteramos la cutícula y favorecemos el encrespamiento”, explica Noelia Jiménez. Para evitarlo, nada mejor que optar por recogidos suaves, trenzas sueltas o moños relajados que mantengan la melena bajo control y, al mismo tiempo, la protejan del roce y la fricción.

Aplica mascarilla hidratante, al menos, una vez a la semana. / pexels

Sí a los productos antifrizz, pero con aceites ligeros

Además de mantener el cabello hidratado porque el encrespamiento es un signo de desnutrición, hay productos pensados para combatir el frizz de manera específica, pero no vale cualquiera para ello y Noelia Jiménez advierte al respecto.

“No todos los productos antifrizz funcionan igual, es importante que sean efectivos sin apelmazar”, indica la experta. Su recomendación es buscar fórmulas con aceites ligeros, como argán o jojoba, o siliconas volátiles que sellen la fibra capilar sin aportar peso, “evitando así que la humedad del ambiente penetre y desestabilice la estructura del cabello”.

Desenreda el pelo con peines de púas anchas y cerdas suaves y naturales. / pexels

Enjuaga el pelo con agua dulce después de bañarte

No podemos evitar ir a la playa o la piscina y no mojarnos la cabeza, sobre todo, los días en los que hace mucho calor. Además de mojarnos el cabello antes de bañarnos, el agua dulce también puede ser nuestra aliada cuando salgamos del mar y la piscina. Un gesto tan simple como una ducha rápida con agua dulce puede marcar la diferencia.

“Eliminar los restos de sal o cloro justo después del baño ayuda a mantener la cutícula en buen estado y previene el encrespamiento”, señala Noelia Jiménez. “Cuanto antes se haga, mejor será la recuperación del cabello”, añade.

Deja que tu pelo se seque al aire libre. / M. G.

Seca tu pelo al aire libre y usa peines con púas anchas

Las temperaturas del verano invitan a dejar a un lado el secador y dejar que el cabello se seque al aire libre, siempre teniendo claro que nunca debemos recogernos el cabello estando húmedo ni acostarnos con el pelo mojado para evitar la aparición de hongos. “Lo ideal es dejar secar el pelo al aire o, si se necesita, usar un difusor con aire frío”, aconseja la estilista. Para desenredar el cabello, la experta tiene claro que “nada como cepillos de púas anchas o cerdas suaves, que no rompan la fibra capilar ni generen electricidad estática”.