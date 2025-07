Sergio Carrascal, peluquero y colorista: “Si quieres potenciar el bronceado, olvida los rubios ceniza, los tonos cálidos son mucho mejores”

El pelo siempre se convierte en un aliado a la hora de potenciar nuestras facciones y vernos bastante más guapas y favorecidas. Un corte de pelo, un peinado especial o las técnicas de coloración más en tendencia pueden ayudarnos a pasar de un look anodino a un lookazo total. Sobre todo, en verano, cuando lo que muchas quieren es que su color de pelo las ayude a potenciar su bronceado.

Para esta misión, las técnicas de coloración son esenciales, pero hay que tener en cuenta que nos encontramos en verano y que la exposición solar, la sal y el clro pueden hacer mella en nuestra melena y en su nueva coloración. El pelo encrespado, por ejemplo, no es más que la forma que tiene nuestro cabello de pedirnos que lo cuidemos más en verano. Por eso, en verano y con una coloración, el cuidado debe ser mayor.

A la hora de apostar por una coloración u otra, muchas mujeres tienen claro cuál es la suya, la llevan aplicando durante años, pero los expertos apuntan a que esta temporada es mejor experimentar. “Cambiar de color de cabello puede ser una forma poderosa de reflejar quién eres o cómo te sientas y el verano ofrece muchas veces el escenario perfecto para hacerlo”, expone Sergio Carrascal, Technical Manager de Indola Spain & Portugal.

“Este verano es perfecto para atreverse”, invita el experto colorista y nos da las claves sobre cuáles son las tendencias que más se llevan este verano. “Las propuestas para esta temporada invitan a explorar desde rubios ultra luminosos y fríos sofisticados hasta tonos fantasía como el rosa empolvado, melocotón o azul pastel, que aportan un aire fresco, divertido y muy personal, pero también hay lugar para los tonos cálidos, que son los que potencian el bronceado”, explica.

Jennifer Lopez con unas mechas para aclarar su melena y potenciar su bronceado. / Instagram

De los rubios acaramelados a las tonalidades fantasía, estas son las tendencias en color que más se llevan este verano

Según el experto, “las tendencias de color este verano son muy variadas”, lo que abre la puerta a una forma muy personal de apostar por distintas coloraciones y que estas se conviertan en nuestras perfectas aliadas a la hora de vernos con el guapo subido.

“Para quienes desean realzar el bronceado y conseguir un look más estival, los rubios cálidos como el dorado, miel o vainilla son grandes aliados”, explica el experto colorista. ¿El motivo? El contraste entre la claridad de las mechas y el bronceado de la piel es potente, pero no excesivamente llamativo. De hecho, recuerda al efecto tan natural que el sol tiene en los niños, dejando su piel bronceada y su pelo bastante más claro. Olvídate de los tonos fríos, como los rubios ceniza.

“En cambio, si se busca un resultado más elegante y sofisticado, los rubios fríos como el perla, ceniza o platino pueden ser la opción ideal, porque la coloración se adapta a las características de cada piel y, en este caso, los tonos fríos armonizan con una piel más clara”, explica Sergio Carrascal.

En el caso de aquellos tonos bronceados o con subtonos dorados en la piel, Sergio Carrascal recomienda “apostar por rubios cálidos, dorados o caramelo, así como matices miel o incluso colores fantasía como el melocotón o coral”. “Para pieles más claras o que no se broncean con facilidad, los rubios fríos vuelven a ser los favoritos, junto con fantasías suaves como lilas, rosas fríos o azules pastel, que generan un contraste armonioso y favorecedor”, añade el colorista de Indola.

Las mechas naturales con las que potenciar el bronceado este verano

Mechas en un tono rubio dorado. / pinterest

No tienes por qué decolorar tu cabello al completo, sólo hay que iluminarlo o armonizarlo con algunas mechas. Estas pueden ser tan sutiles o intensas como te apetezcan. “La clave está en personalizar según el estilo de cada persona. No todo el mundo quiere un look completamente fantasía y se pueden lograr resultados espectaculares con solo toques de color”, afirma el técnico de Indola.

“Para las que buscan probar algo nuevo sin que suponga un cambio radical, las propuestas van desde reflejos fantasía en la parte inferior, un balayage parcial o las conocidas money piece, esas mechas frontales sutiles que iluminan el rostro sin alterar el look”, explica el colorista antes de ahondar en las mechas naturales con las que potenciar el bronceado este verano.

Mousy hair : Es una técnica muy similar a las mechas balayage, pero en este caso se realiza de mechón a mechón y se escogen diferentes tonos de tinte según la zona del pelo, un tono por encima de la base natural para aplicar en las raíces y un tono por debajo de la base para medios y largos.

: Es una técnica muy similar a las mechas balayage, pero en este caso se realiza de mechón a mechón y se escogen diferentes tonos de tinte según la zona del pelo, un tono por encima de la base natural para aplicar en las raíces y un tono por debajo de la base para medios y largos. Illuminage : Esta técnica crea transiciones imperceptibles con reflejos que aportan un brillo muy natural, además, lo aplican mediante la técnica del contouring capilar, que consiste en aclarar gradualmente en largos y puntas para un efecto de reflejos por el sol muy bonito y natural.

: Esta técnica crea transiciones imperceptibles con reflejos que aportan un brillo muy natural, además, lo aplican mediante la técnica del contouring capilar, que consiste en aclarar gradualmente en largos y puntas para un efecto de reflejos por el sol muy bonito y natural. Face framing : El objetivo de esta técnica no es otro que enmarcar tu rostro con unos mechones delanteros más claros que el resto de tu cabello.

: El objetivo de esta técnica no es otro que enmarcar tu rostro con unos mechones delanteros más claros que el resto de tu cabello. Money piece : Es una técnica que aporta mucha luminosidad al rostro, con tonalidades más claras que el resto del cabello que, además, ayudan a conseguir un efecto visual de volumen.

: Es una técnica que aporta mucha luminosidad al rostro, con tonalidades más claras que el resto del cabello que, además, ayudan a conseguir un efecto visual de volumen. Melting nude: Las melting nude, al igual que las clásicas mechas balayage, se realiza en mechones finos, pero con diferentes tonalidades de rubios y nudes (que no son más que unas tonalidades de cabello naturales) para lograr una fusión de tonalidades degradada y natural.

Champús específicos y aceites esenciales, así hay que cuidar un cabello teñido en verano

El cuidado del cabello en verano no es cuestionable. Da igual si presumes de una melena natural, si llevas el pelo con un largo que sobrepasa la cintura o si has apostado por el nuevo pixie, el cabello necesita protegerse y cuidarse de la exposición solar, la sal y el cloro. Estos tres agentes externos son responsables de la deshidratación capilar, la pérdida de brillo, la alteración de la queratina y la rotura y puntas abiertas. Por eso, tanto peluqueros como dermatólogos y cirujanos capilares hacen especial hincapié en la protección y el posterior cuidado capilar.

En el caso de los cabellos teñidos, este cuidado se hace mucho más necesario porque ya están afectados por agentes con los que se ha alterado la coloración natural. Además, el cuero cabelludo queda más desprotegido en este tipo de cabellos porque, a pesar de reflejar más luz, absorben menos radiación.

Para mantener el color, el experto peluquero y colorista Sergio Carrascal recomienda, además, utilizar un champú específico. “El Color Shampoo, el Color Treatment y el Color Conditioner con mis favoritos. Si quieres mantener un rubio potente, puedes proteger el cabello con la línea Blonde Expert Care, que protege los puentes internos del cabello y favorece su reconstrucción”, expone el colorista.

Usa productos específicos para el cabello teñido : Los champús para cabellos teñidos están formulados con ingredientes y principios activos específicos que cuidan y protegen el cabello. Ofrecen un extra de hidratación y, además, trabajan para que el color no amarillee.

: Los champús para cabellos teñidos están formulados con ingredientes y principios activos específicos que cuidan y protegen el cabello. Ofrecen un extra de hidratación y, además, trabajan para que el color no amarillee. Protégelo del sol con gorros y pañuelos : La barrera física es esencial para proteger el cabello, sobre todo, en el caso de los teñidos. Busca gorros y pañuelos que tengan filtro de protección solar.

: La barrera física es esencial para proteger el cabello, sobre todo, en el caso de los teñidos. Busca gorros y pañuelos que tengan filtro de protección solar. Aclara el cabello con agua dulce : Antes de entrar en la piscina y justo después de salir es esencial enjuagar nuestro cabello con agua dulce para eliminar restos de cloro. En la playa puede que resulte más difícil, pero también es aconsejable. Puedes llevar una botella de agua y utilizarla para enjuagar el pelo.

: Antes de entrar en la piscina y justo después de salir es esencial enjuagar nuestro cabello con agua dulce para eliminar restos de cloro. En la playa puede que resulte más difícil, pero también es aconsejable. Puedes llevar una botella de agua y utilizarla para enjuagar el pelo. Aceites como aliados : Los aceites naturales son esenciales para reponer la esencia de aceites que el propio cabello tiene y que se pierden con la sal, el cloro y el sol. Aplicar un aceite antes de bañarnos y después de salir del agua para paliar esa pérdida e hidratar el cabello.

: Los aceites naturales son esenciales para reponer la esencia de aceites que el propio cabello tiene y que se pierden con la sal, el cloro y el sol. Aplicar un aceite antes de bañarnos y después de salir del agua para paliar esa pérdida e hidratar el cabello. Minimiza el calo r: Aprovecha que en verano hace más calor para dejar que tu cabello se seque al aire libre y olvídate de planchas y otras herramientas de calor. Dale un descanso a tu castigado pelo.

r: Aprovecha que en verano hace más calor para dejar que tu cabello se seque al aire libre y olvídate de planchas y otras herramientas de calor. Dale un descanso a tu castigado pelo. Extra de nutrición e hidratación: Un par de veces a la semana, utiliza una mascarilla extranutritiva con la que minimizar el impacto de la sal, el sol y el cloro sobre tu cabello decolorado.

“Lo más importante es que el color refleje tu estilo y armonice con tu tono de piel. Este verano no hay límites, es momento de jugar, experimentar y encontrar el look que te haga sentir tú misma y el miedo a que la sal, el cloro y el sol te arruinen el color no debería ser un límite, sólo tienes que saber cuidarlo”, concluye Sergio Carrascal.