Horóscopo semanal de Aries (21 - 27 enero)

Esta semana podrías verte hasta arriba en algunos aspectos, pero es importante que mantengas la calma para que las prisas no arruinen tus resultados. En tu trabajo, algo podría no salir como a ti te gustaría, pero no fuerces nada ni te frustres y deja que todo fluya a su propio ritmo. No tengas miedo a empezar algo de nuevo para darle un inicio fresco. La energía del eclipse ha podido causar algunas tensiones en tu vida afectiva o familiar, pero tan solo serán malentendidos pasajeros y no debes darle más importancia de la que tiene. El fin de semana te puede aguardar una aventura sorpresa que te hará mucha ilusión.

Un consejo: Guarda discreción en cuanto a tus planes del fin de semana, alguien podría entrometerse o fastidiarlos.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Cáncer.