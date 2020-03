Horóscopo semanal de Virgo (2 - 8 de marzo)

Virgo, está bien que luches por cumplir los objetivos que, laboralmente te has impuesto, pero no debes obsesionarte con ellos. Aunque algunos asuntos puedan no estar saliendo como esperabas, al final tomarán el rumbo que deseas, se cumplirán dichos objetivos y todo saldrá como esperabas.

En el amor, las cosas comenzarán a rodas favorablemente para ti y cada vez tendrás más claros tus sentimientos hacia tu pareja. Si estás buscando el amor, este es un momento idóneo para hacerlo. Eso sí, para encontrarlo deberás dejarte llevar un poco y dejar que todo fluya.

Un consejo: vive y deja de preocuparte tanto.