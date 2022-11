Horóscopo del 5 de noviembre de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Sábado, sabadete, lee los horóscopos y vete. Sabemos que no te lo esperabas, pero es que las predicciones del horóscopo son impredecibles y este sábado 5 de noviembre de 2022 puede pasar de todo. Pero no te asustes, todo lo que va a pasar no será necesariamente negativo porque los signos del zodiaco se merecen vivir días positivos y para eso la Luna en su fase creciente nos concede algo de tregua.

Así que es el momento de conocer las predicciones del horóscopo de hoy 5 de noviembre de 2022 y descubre qué le deparan los astros a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 5 de noviembre

Hoy serás tú, el Aries mágico, elocuente, interesante y atractivo que sueles ser de forma habitual y que en los últimos tiempos brillaba por su ausencia. Estarás especialmente sociable y durante un día olvidarás todo lo que te perturba.

Horóscopo de Tauro del 5 de noviembre

Te has venido un poco arriba y estás empezando a abusar de la ironía y los sarcasmos, algo que no es propio de ti, Tauro. Esto puede llevar a confusiones y malentendidos en tu entorno, así que piensa mejor antes de hacer una gracias verbal.

Horóscopo de Géminis del 5 de noviembre

¿Sabes lo que es flotar en una nube? Pues lo que hoy te va a pasar a ti. Tus ideas empiezan a a tomar forma y fluir en tu cabeza y eso te produce mucha paz y sosiego. Es un buen momento para tomar decisiones, o al menos para que las dibujes.

Horóscopo de Cáncer del 5 de noviembre

No es que seas Chiquito de la Calzada, pero hay veces en las que el humor se adueña de ti y te conviertes en una persona alegre, graciosa y súper extrovertida. Tendrás un don para la elocuencia y elaborarás unos discursos que dejarán atónitos a todos.

Horóscopo de Leo del 5 de noviembre

Quedarte en casa nunca es una opción, pero hoy el cuerpo te pedirá manta, peli y sofá. No pasa nada, la energía de la Luna en su fase creciente te invita a tener un rato de reflexión y plantearte qué es lo que deverdad quieres en la vida, sin frivolidades.

Horóscopo de Virgo del 5 de noviembre

Enamorarse para Virgo son palabras mayores, el coqueteo ya no tanto. Hoy será un día de coqueteos, flirteos y caída de párpados porque Venus, muy bien aspectado, otorga a Virgo el superpoder de la seducción cósmica.

Horóscopo de Libra del 5 de noviembre

Una de cal y otra de arena, Libra. Hoy estarás mucho más tranquilo y relajado, sin llegar a la felicidad o la alegría cósmica, pero al menos la paz y la estabilidad mental volverán a la cabeza de Libra.

Horóscopo de Escorpio del 5 de noviembre

¿Cuál es tu afición, Escorpio? Llévala al extremo hoy porque tendrás unas ganas irrefrenables de disfrutar del ocio y el tiempo libre haciendo algo que de verdad te guste. Olvida todo lo laboral, tu cabeza lo agradecerá.

Horóscopo de Sagitario del 5 de noviembre

Deberías contar hasta diez antes de tomar cualquier decisión, sobre todo si afecta a terceros. Reflexiona sobre lo que quieres en la vida y no tomes una decisión sin sopesar bien las consecuencias y los daños colaterales.

Horóscopo de Capricornio del 5 de noviembre

La Luna y Escorpio te proyectan y te invitan a luchar por lo que quieres. Los amores del pasado, sin emargo, son sólo eso y no tienes que darle más vuelta. Ojo con lo que comes, que las tripas nunca mienten.

Horóscopo de Acuario del 5 de noviembre

La familia es lo primero y hoy más que nunca. Los tuyos te necesitan y tú también a ellos, así que aprovecha los encuentros cósmicos que los atsros te conceden y disfruta de los tuyos como te mereces.

Horóscopo de Piscis del 5 de noviembre

Pintura, literatura o música, lo que tú decidas. Hoy tienes tiempo libre y la energía de la Luna en su fase creciente te conceden una creatividad que nunca antes habías tenido para expreses todo lo que te pasa por la mente y te estruja el corazón.