Horóscopo de hoy 9 de octubre de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Que no cunda el pánico. Sí, es domingo y la nostalgia cósmica se apodera de nosotros, que no queremos levantarnos del sofá para vivir con tristeza los últimos rescoldos del fin de semana, pero no todo es negativo. Este domingo 9 de octubre se produce la primera Luna Llena del otoño, que conocemos como la Luna del Cazador y cuya fase lunar afecta de pleno a las predicciones del horóscopo.

Si quieres saber qué te deparan los astros, no te pierdas las predicciones en el horóscopo de hoy 9 de octubre de 2022 para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries del 9 octubre

Aries, las expectativas siempre son tu peor enemigo. Hoy tienes la mente puesta en algo que crees que va a salir muy bien, confías en ello, pero los astros te van a empujar hacia un precipicio del que tendrás que saltar sin que resulte positivo. Si quieres evitarlo, pon los pies en la tierra y no te montes el cuento de la lechera.

Horóscopo de Tauro del 9 octubre

Sigues resentido, Tauro, y ahora esas molestias en el aparato digestivo se trasladarán a la zona de la garganta. Tu cuerpo ya no sabe cómo decirte que frenes y, si no lo haces, esta situación de estrés terminará por pasarte factura.

Horóscopo de Géminis del 9 octubre

Géminis, tu entorno te lo ha dicho en más de una ocasión: brillas con luz propia aunque a veces se te olvida. Hoy por fin sentirás que ese brillo brota de ti y querrás comerte el mundo. No dejes que nada ni nadie te frene y da tu opinión cuando lo creas necesario.

Horóscopo de Cáncer del 9 octubre

Ha sido una semana intensa, Cáncer, por eso hoy te dedicarás en exclusiva al culto a tu persona. La introspección será el pilar sobre el que hoy lo cimentes todo y te dará igual lo que digan tus amigos y familiares. Hoy necesitas el día para ti.

Horóscopo de Virgo del 9 octubre

Virgo, deberías escuchar a los demás antes de dar tu opinión, sobre todo en el ámbito laboral. Una conversación con palabras empleadas en términos no adecuados te va a dar muchos quebraderos de cabeza hoy y te llevará alguna situación desagradable.

Horóscopo de Leo del 9 octubre

Las relaciones sociales son lo tuyo y hoy estarás especialmente receptivo a todo tipo de planes. Usa la cabeza, Leo, y no te dejes llevar por lo primero que pase por tu cabeza. Elige bien el plan y la compañía si luego no quieres evitar conflictos.

Horóscopo de Libra del 9 octubre

El amor te sonríe y eso te da un poco de miedo. Ha sido demasiado tiempo de oscuridad y ahora no sientas que debas lanzar campanas al vuelo. Libra, relájate y déjate llevar porque esa persona especial hoy va a hacerte muy feliz.

Horóscopo de Escorpio del 9 octubre

En el ámbito laboral no te pueden ir mejor las cosas. Has tardado un poco de tiempo en descubrir tu camino, pero hoy tendrás la certeza de haber acertado en tu elección. Una buena noticia hará que comiences el fin de semana muy contento.

Horóscopo de Sagitario del 9 octubre

Sagitario, tu economía empieza a verse seriamente afectada. Dices que no sabes en qué se te va el dinero, pero lo tienes muy claro. No gastes más, al menos por ahora, que se acerca el otoño y todo parece indicar que te costará remontar tu economía.

Horóscopo de Capricornio del 9 octubre

Una proposición pondrá tu mundo del revés. Intenta comunicarte con tus seres queridos, que te ayudarán a dar forma a todo eso que fluye por tu mente y a esa nueva proposición que sabes que, en el fondo, es lo mejor que te podría pasar.

Horóscopo de Acuario del 9 octubre

Acuario, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer en el ámbito laboral. Tienes tus ideas claras y tu entorno se va a empeñar en hacerte dudar, pero cuidado, no todas las opiniones serán positivas y con buen criterio.

Horóscopo de Piscis del 9 octubre

No, Piscis, no respondas a esa llamada telefónica de esa eterna piedra en el camino. Tu dignidad está por encima de todo y, aunque tu corazón sea blandito y tú una buena persona, debes darte a valer.