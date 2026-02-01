OBITUARIO
Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos

SIMOF 2026: Todas las fotos de los desfiles de moda flamenca, día a día

El diseñador se insipra en la cultura musulmana en su nueva colección. Bajo el nombre de Al Andalus, la colección muestra diseños fluidos, con una fuerte presencia de los looks de insporación. La inspiración musulmana se aprecia a través de los tejidos, destacando la fluidez de las sedas y las gasa, o los colores. Los metalizados y dorados se conjugan con bordados y apliques en pedrería para dibujar una flamenca elehgante y más vaporosa.

Los tejidos presentan patrones geométricos y las formas son sueltas, envolventes y muy sutiles. En cuanto a las tonalidades, el diseñador juega con los azules cobalto, verdes esmeralda, ocres, granates, calderas y tierra. Una colección de alto nivel pensada para una flamenca más sutil y no tan de raiz, más elegante y sofisticada.

El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
1/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
2/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
3/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
4/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
5/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
6/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
7/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
8/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
9/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
10/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
11/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
12/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
13/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
14/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
15/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
16/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
17/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
18/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
19/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
20/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
21/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
22/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
23/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
24/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
25/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
26/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
27/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
28/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
29/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
30/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
31/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
32/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
33/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
34/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
35/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos
36/36 El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats