El desfile de Manuel Odriozola en SIMOF 2026, todas las fotos

El diseñador se insipra en la cultura musulmana en su nueva colección. Bajo el nombre de Al Andalus, la colección muestra diseños fluidos, con una fuerte presencia de los looks de insporación. La inspiración musulmana se aprecia a través de los tejidos, destacando la fluidez de las sedas y las gasa, o los colores. Los metalizados y dorados se conjugan con bordados y apliques en pedrería para dibujar una flamenca elehgante y más vaporosa.
Los tejidos presentan patrones geométricos y las formas son sueltas, envolventes y muy sutiles. En cuanto a las tonalidades, el diseñador juega con los azules cobalto, verdes esmeralda, ocres, granates, calderas y tierra. Una colección de alto nivel pensada para una flamenca más sutil y no tan de raiz, más elegante y sofisticada.
