Pasarela Flamenca Jerez Tío Pepe 2026: el sur confirma que nuestro traje regional vive su mejor momento

La Pasarela Flamenca Jerez ha celebrado su 19ª edición consolidándose como uno de los grandes escaparates de la moda flamenca y demostrando que nuestro traje regional no solo se mantiene vigente, sino que atraviesa una etapa de madurez creativa, diversidad y proyección de futuro.

Jerez ha vuelto a convertirse en capital de la moda flamenca. Durante varios días, se han reunido diseñadores consagrados, firmas emergentes, nuevos talentos y profesionales del sector en una cita que va mucho más allá del desfile: es industria, cultura y una forma de entender la moda profundamente ligada al territorio.

Firmas que marcan el presente del diseño flamenco

La pasarela ha sido un reflejo del excelente momento que vive el sector. Sobre ella han desfilado colecciones de nombres imprescindibles del panorama actual como Iván Campaña, Alejandro Postigo, Sonia Macías, Carmen Espejo, Delia Núñez, Anabel Genal, Raquel Andrades, Marta Pachón o Añil Design, entre otros.

Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe, también ha puesto el acento en el impulso al talento emergente a través de los certámenes de diseñadores de ámbito nacional y provincial, así como en la suma de nuevos aliados institucionales y territoriales, con la incorporación de Málaga de Moda y la participación de Utrera y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.

Cada firma ha aportado su propia mirada al traje de flamenca, demostrando que tradición y evolución no solo conviven, sino que se enriquecen mutuamente. Volantes con volumen, tejidos vaporosos, lunares reinterpretados y una paleta cromática que va de los tonos clásicos a propuestas más atrevidas han definido una edición donde el diseño dialoga con la artesanía y la creatividad.

Uno de los mensajes más claros de esta Pasarela Flamenca Jerez 2026 ha sido la apuesta por colecciones pensadas para todas las mujeres, sin límites de edad ni talla. Una moda flamenca más inclusiva, conectada con la realidad y con la diversidad de cuerpos y estilos que pisan las ferias hoy.

Jessica Bueno en la inauguración

Jessica Bueno, imagen de una pasarela que conecta con la mujer real

La elección de Jessica Bueno como modelo y madrina de esta edición ha reforzado el carácter cercano y aspiracional de la pasarela. Su presencia simboliza esa mujer flamenca contemporánea que busca elegancia, identidad y naturalidad, y que encuentra en el traje de flamenca una forma de expresión propia.

Una imagen que encaja a la perfección con el discurso de esta edición: una moda flamenca que evoluciona sin perder su esencia y que se adapta a los nuevos tiempos con coherencia y sensibilidad.

Innova Flamenca: cuando la tradición se atreve a experimentar

Uno de los grandes hitos de esta 19ª edición ha sido el estreno de Innova Flamenca, un espacio dedicado a la vanguardia, la sostenibilidad y a la experimentación dentro del diseño flamenco. Una apuesta decidida por abrir el lenguaje del traje tradicional a nuevas siluetas, materiales y conceptos.

Innova Flamenca / t

Innova Flamenca nace con vocación de futuro: conectar con nuevas generaciones, explorar caminos creativos y demostrar que la moda flamenca puede dialogar con la contemporaneidad sin perder su identidad. Un paso valiente que amplía horizontes y posiciona a Jerez como un referente no solo de tradición, sino también de innovación.

Talento emergente y cantera con nombre propio

La Pasarela Flamenca Jerez sigue siendo, además, una plataforma clave para el talento emergente. El Certamen de Noveles Diseñadores volvió a ser uno de los momentos más esperados, con propuestas firmadas por Anabel Valencia, Ángeles Isa, Conso Delgado o Alma Blanca, que demostraron personalidad, creatividad y una clara visión de marca y donde el Ricardo Gómez, bajo su firma R.Gomef, se convirtió en ganador de dicho certamen.

R.GOMEF ganador del certamen Nóveles Diseñadores

A ello se sumó el Certamen Volantes de Cádiz 2026, que volvió a poner en valor el talento de la provincia y su peso dentro de la industria flamenca. Un certamen que ganó Salitre&Azahar con su propuesta “La Rosa de Sankofa”. Diseños frescos, miradas nuevas y una clara conciencia de futuro confirman que el relevo generacional no solo existe, sino que viene con fuerza.

Salitre&Azahar Certamen de Volantes

Una industria respaldada y con proyección

La jornada de cierre también estuvo marcada por el apoyo institucional y por la implicación de entidades y firmas que entienden la moda flamenca como motor económico y cultural. La colaboración de nombres como Bodegas González Byass refuerza el vínculo entre moda, tradición y territorio, y subraya la importancia de seguir apostando por este sector.

En la clausura oficial de la Pasarela Flamenca Jerez 2026 se reconoció la labor de quienes hacen visible la moda flamenca cada día sobre la pasarela, las modelos. El premio Mejor Modelo, patrocinado por Dr. Tiago Goulart, Bobbi Brown y L’Oreal, recayó en la edición número 19 sobre Marta Pachón, un galardón que subraya la profesionalidad y la presencia escénica que exige hoy la pasarela.

Mejor Modelo

Más allá de los desfiles, la Pasarela Flamenca Jerez es un punto de encuentro para diseñadores, modistas, artesanos, modelos y profesionales que sostienen una industria viva durante todo el año.

El futuro del traje de flamenca se escribe desde Jerez

La Pasarela Flamenca Jerez 2026 se despide con una sensación clara: el traje de flamenca vive uno de sus mejores momentos. Tradición reinterpretada, innovación con sentido, talento joven y una industria sólida dibujan un presente ilusionante y un futuro lleno de posibilidades.

Celebración de Clausura

Jerez vuelve a subir el listón y confirma que el traje más icónico del sur no mira al pasado, sino que avanza con paso firme. Porque la moda flamenca no es solo herencia: es presente, es futuro y sigue marcando tendencia desde Andalucía.