De Victoria Federica a Rocío Osorno, las famosas mejor vestidas de flamenca en la Feria de Abril 2025

La Feria de Abril sigue su curso habitual. En formato corto, pero igual de abarrotada y con temperaturas impropias para la fecha, la semana de farolillos vuelve a congregar sobre el albero a famosas e influencers que no dudan en sacar sue mejores galas y hacer del traje de flamenca su uniforme. Improvisada pasarela, la Feria de Abril se convierte en un ir y venir de volantes y donde conviven las propuestas más clásicas y tradicionales, como el traje de flamenca de Victoria Federica, o los looks más vanguardistas, como el escogido por la influencer Helena Cueva.

Además de ellas, en el ecuador de la Feria de Abril también se han podido ver los trajes de flamenca escogidos por Raquel Revuelta, Rocío Osorno, Eugenia Martínez de Irujo o Jessica Bueno, De nuevo, los diseñadores y firmas locales se imponen a otras propuestas, siendo Pilar Vera, Rocío Peralta o Aurora Gaviño, entre otras, algunas de las firmas escogidas por famosas e influencers. Analizamos todos los looks que se han visto hasta el momento en la Feria de Abril y descubrimos de dónde son las flores y complementos de algunas de las celebs mejor vestidas.

Carmen Bazán vestida de flamenca en la Feria de Abril

Carmen Bazán vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

Está al frente del canal @lamarecuqui y ella misma se diseña los trajes de flamenca. En esta ocasión, Carmen Bazán se decanta por un diseño con el corte a la cadera en un tono fresón combinado con vivos asalmonados. Destaca su mantoncillo malva, de su propia firma, y los complementos de Pijichic.

Claudia Alfaro vestida de flamenca en la Feria de Abril

Claudia Alfaro vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La experta en moda flamenca sigue manteniendo el listón bastante alto y en esta ocasión se decanta por un diseño de Juanjo Bernal y Pablo Retamero que combina lunares negros de diferente tamaño y juega con el salmón para hacer contraste. Los complementos son de Marta San José Complementos y el ramillete de rosas de Marbearte.

Eugenia Martínez de Irujo vestida de flamenca en la Feria de Abril

Eugenia Martínez de Irujo vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La duquesa de Montoro vuelve a confiar en Rocío Peralta con un diseño con el talle a la cadera que combina diferentes tonalidades de azules en degradado, El punto lo pone el mantoncillo en coral, a contraste.

Helena Cueva vestida de flamenca en la Feria de Abril

Helena Cueva vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La influencer se marca uno de los estilismos flamenco más originales de esta Feria de Abril con un diseño de Guzmán Diseños en blanco y rojo con bordados en la zona del cuerpo y escote bardot con un voluminoso volante. Los complementos son de Carmen Sánchez de Ventura y las flores de Balnco Azahar.

Isa Ramos vestida de flamenca en la Feria de Abril

Isa Ramos vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

Isa Ramos juega con un look todo al rojo de la firma Sibilina y lo combina con unos pendientes maximalistas en dorado que le dan mucha luz al rostro. Un look muy flamenco. Los complementos son de Two June Complementos y el mantoncillo de Lojo.

María Segarra vestida de flamenca en la Feria de Abril

María Segarra vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La influencer combina un traje de flamenca en negro con los vivos en blanco de Sibilina y lo combina con complementos de Carmen Sánchez de ventura. Apuesta por cruzar al talle el mantoncillo, que presenta unos lunares en gris perlado.

Jessica Bueno vestida de flamenca en la Feria de Abril

Jessica Bueno vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

No podía ser de otra forma. Para su segundo look de flamenca, la modelo se decantó por un diseño de Pilar Vera en aguamarina con falda canastera y lunares de difernetes tamaños en formato patchwork. Destaca el mantoncillo incorporado en el frontal con bordados en rojo, como la flor escogida para rematar el look por la modelo. Los pendientes son de la firma Alma de Rocío.

Marta Lozano y Teres Andrés Gonzalvo vestidas de flamenca en la Feria de Abril

Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo vestidas deflamenca en la Feria de Abril. / Instagram

Las amigas e influencers confiarnon en MiAbril, la firma capitaneada por Lourdes Montes y Rocío Terry. Ambos diseños, en blanco, se presentan en un corte sencillo, el de Marta Lozano ribetado en negro, el de Teresa Andrés Gonzalvo con pasacintas en rojo.

Nuria y Margarita de Guzman vestidas de flamenca en la Feria de Abril

Nuria (El Diario de Nunny) y Margarita de Guzmán ( Invitada Ideal) vestidas de flamenca en la Feria de ABRIL. / Instagram

Alejandro Andana esl el diseñador responsable de los trajes de flamenca de las amigas e influencers. Nuria se decantó por un traje de flamenca estampado, mientras que Margarita de Guzmán lo hizo con un diseño en rosa maquillaje perforado. Los complementos son de la firma Goloria Morán Complementos y las flores de Blanco Azahar.

Raquel Revuelta vestida de flamenca en la Feria de Abril

Raquel Revuelta vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La responsable de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF, apostó por un traje de flamenca en aguamarina muy favorecedor de Pilar Vera. Raquel Revuelta hizo del color block el punto fuerte de este estilismo, que contrasta con la flor de color rojo. Los complementos son de Alma de Rocío.

Rocío Camaho vestida de flamenca en la Feria de Abril

Rocío Camacho vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

Aseguraba en su perfil de Instagram que era su primer traje rojo y a sus seguidoras parece gustarles el color escogido por la influencer. El diseño es de Rocío Osorno y presenta unos lunares pequeñitos a tono.

Rocío Osorno vestida de flamenca en la Feria de Abril

Rocío Osorno vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

El segundo traje de flamenca de la influencer y diseñadora vuelve a ser de su propia colección. En esta ocasión, Rocío Osorno se cecanta por un favorecedor mandarina que combina a tono.

Susana Molina vestida de flamenca en la Feria de Abril

Susana Molina vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

Un traje de flamenca blanco es el elegido por la influencer Susana Molina para ir a la Feria de Abril. El diseño lo firma Aurora Gaviño.

Tala Ávarez Pareja Obregón vestida de flamenca en la Feria de Abril

Tala Álvarez Pareja Obregón vestida de flamenca en la Feria de Abril. / Instagram

La creadora de contenido apuesta por un traje de flamenca de color negro con los vivos en crochet de la firma Pol Núñez. Lo combina con un mantoncillo en color teja de la firma Pía Crochets y pendientes de Carmen Sánchez de Vengtura.

Victoria Federica vestida de flamenca en la Feria de Abril

Victoria Federica con traje de flamenca de Rocío Peralta en la Feria de Abril. / Instagram

La royal apuesta por un traje de flamenca de Rocío Peralta en azulina con lunares muy pequeños y lo combina con un mantoncillo en malva y una flor en coral.