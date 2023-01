We Love Flamenco 2023: Talento emergente en el cuarto día de desfiles

La moda flamenca tiene mucho que decir, los jóvenes talentos, más. En su apuesta por apoyar a las figuras emergentes en moda flamenca y convertirse en escaparate de los nuevos talentos, la Semana de la Moda Flamenca acogió en la tarde de este martes 17 de enero su plataforma Viva by We Love Flamenco. Un clásico de la pasarela, esta plataforma pisa cada vez más fuerte y alberga propuestas que tienen mucho que decir. Muchísimo.

Dividida en tres desfiles independientes, la plataforma Viva by We Love Flamenco acogió las propuestas personalísimas de doce diseñadores. Una visión propia de la moda flamenca, en la que el color vuelve a estar muy presente en diseños vitamínicos, ácidos y frescos. El volumen, un must de la pasarela, también ha estado presente en la mayoría de los desfiles.

Los lunares, como se observa desde que comenzase la pasarela, también pisan fuerte en las propuestas de estos jóvenes talentos. Con mucha proyección y mucho que apostar a la moda flamenca más actual y, a su vez, de raíz, los diseñadores que han participado en esta edición han sido Amparo Pardal, Con T D’Touché, Engalana, Alba Calerón, Sissú, Ángela Trigo, Bella Elvira, Nuria Carmona, José Paco Couture, Guzmán y Arcos. En su apuesta por la internacionalización, la pasarela ha contado con la participación de la diseñadora María Aliaga, que trae desde México su firma Flamenco a la Mexicana.

Amparo Pardal en Viva by We Love Flamenco

La diseñadora Amparo Pardal ha presentado Únicas, un homenaje a las "mujeres que han elegido sus diseños para sentirse especiales y a las artistas que los han lucido en sus espectáculos". Los tejidos protagonistas son mikados, rasos satinados, neopreno, licra, punto elástico, organza, organdí, seda salvaje, encajes y tul, con aplicaciones bordadas a mano en cristal. No han faltado tampoco cortes sirena con muchos volúmenes en tonos rosa, fucsia, amarillo, naranja, blanco, negro y plata.

Con T D'Touché en Viva by We Love Flamenco

Con T D'Touché se estrena en la plataforma con su colección 10 años... A la verita tuya, inspirada en los mantones de Manila y la fusión de lo moderno y lo clásico. "Es un homenaje a nuestras clientas que han confiado en nosotros durante todos este tiempo", nos cuentan desde la firma. Gran variedad en sus tejidos, bio-elásticos, mikados y rasos, destacando algunos exclusivos diseñados por ellos mismo en tonos rosa, negro y blanco.

Engalana en Viva by We Love Flamenco

La firma Engalana ha presentado en la plataforma de talento emergente de We Love Flamenco su colección De la primera a la cuarta, inspirada en las emblemáticas sevillanas de las ferias de finales de los años 70. Sobre la pasarela se vieron siluetas entalladas con faldas y mangas con mucho volumen en tejidos de popelín, organdí y crepes, con tonalidades fucsia, naranjas y verdes.

Alba Calerón en Viva by We Love Flamenco

La diseñadora Alba Calerón ha llevado a la pasarela su colección Retorno, inspirada en propuestas pasadas, con una retrospectiva de la firma. Colores clásicos se advierten en una paleta variada, que va desde el blanco, negro, rojo, tonos rosas, amarillo y azul y donde se observan tejidos como el crespón, batista y strech. Seguirá fiel a su línea y estilo con cortes en la cintura, caderas, faldas con volúmenes y mucho vuelo, teniendo algún corte más clásico.

Sissú en Viva by We Love Flamenco

Sissú presenta por primera vez su colección en Viva by WLF, que lleva por nombre Alboroto y que está inspirada en la mezcla de las raíces andaluzas, el carácter flamenco de antaño y el estilo vanguardista actual, resultando vestidos con carácter propio y llenos de personalidad. Una propuesta de 12 diseños y un guiño al baile flamenco, en una colección en la que se aprecian trajes con cortes a la cintura y ceñidos en tonos verde oliva, rojo, blanco y negro.

Ángela Trigo en Viva by We Love Flamenco

Ángela Trigo también hace su puesta de largo en Viva by We Love Flamenco con Indomable, una colección inspirada en el rey de la sabana, el león. Los colores principales de su colección son el morado, verde, amarillo y tonos anaranjados. Combina tejidos muy diversos como el moiré, estampado tie-dye, politecno y punto lurex. En su propuestas se observan siluetas femeninas, marcadas y con muchos volúmenes.

Flamenco a la Mexicana en Viva by We Love Flamenco

Desde México, Flamenco a la Mexicana presenta su colección homónima Flamenco a la Mexicana. La propuesta más internacional de We Love Flamenco alberga trajes con tejidos de seda, satin, tul y shantung, predominando el blanco como hilo conductor de la colección con formas de falda clavel e incluso pantalones. En contraste perfecto, todos los looks se presentan aderezados con complementos de la artesanía mexicana.

Bella Elvira en Viva by We Love Flamenco

Suspiro del alba, es la colección que Bella Elvira presenta en la pasarela. Inspirada en los amaneceres de su provincia natal, Huelva, y en sus estampas emblemáticas. Una gran selección de colores se observa en esta colección, siendo los más destacados los negros, el binomio blancos y negros, también malvas, verdes, rosas y celeste. En cuanto a los tejidos, se observa el politecno, las lentejuelas, la gasa y los crespones. Los cortes son a la cintura y los vestidos de nejas.

Nuria Carmona en Viva by We Love Flamenco

La diseñadora Nuria Carmona ha presentado su colección Valparaíso, inspirada en los orígenes moriscos del monte Valparaíso, el Sacromonte actual, y su vinculación con el flamenco. En esta colección se observa a una flamenca de los años 40 y 50, añeja, de ahí que predominen los estampados de lunares y flores clásicos pero con un toque más actual. Los diseños siguen la línea clásica de la flamenca, pero apostando por un toque de modernidad, introduciendo en algunos trajes el corsé. Los colores predominantes son el rojo, amarillo, rosa, verde y negro.

José Paco Couture en Viva by We Love Flamenco

El joven diseñador José Paco Couture presenta su colección Chiquetita, inspirada en Gerena y la idiosincrasia de sus fiestas, que se celebran todas en una semana: feria, fiestas, peregrinación y romería. Los suyos son trajes entallados con muchos volúmenes y faldas de capa, en una gama de colores variada desde negro, rojo, lila, rosas y tonos pasteles en tejidos de gasa y organdí.

Guzmán en Viva by We Love Flamenco

El diseñador Guzmán ha llevado a Viva by We Love Flamenco su colección Carruca. Los colores principales de su colección son "el azul ultramar francés, azul de Prusia, blanco titanio sennelier, oro claro Rembrandt, ocre verde, verde oliva y negro marfil". Destaca, además, que el diseñador ha utilizado materiales orgánicos para que sus producciones sean sostenibles como el algodón, tejidos biolásticos, piqué, satén, brocados, tecno seda y orgnadí, entre otros. En su colección se observan líneas muy femeninas, cortes vaporosos y estilos clásicos con un toque contemporáneo.

Arcos en Viva by We Love Flamenco

Encargado de cerrar la pasarela, Arcos ha presentado Caprichos, una colección inspirada en los trajes toledanos de lagarterana, mezclando las raíces andaluzas y la pintura barroca de Gonzalo Bilbao. Se observan tejidos muy diversos en sus confecciones, lentejuelas, brocados, neopreno, encajes, y terciopelos. En cuanto a la variedad cromática, la paleta de colores nace de los cuadros de Gonzalo Bilbao. Destaca el berenjena, rojo, azul, verde, negro en contraste con colores vibrantes. Cortes estrechos con grandes volúmenes en los volantes, corpiños, mangas abullonadas, faldas con mucho vuelo y toreras bordadas componen Caprichos.

