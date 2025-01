We Love Flamenco 2025: Todos los secretos que esconde la pasarela

El público llega al Hotel Alfonso XIII como si se tratase de un ritual. Aguarda una abarrotada cola en los aledaños del patio central del emblemático y edificio sevillano y accede a la pasarela We Love Flamenco como el que acude a un salón de moda francés de los años 50. Van a ver a sus diseñadores favoritos o puede que quizás sólo quiran conocer las tendencias en moda flamenca para la próxima temporada. Se sientan, cuchichean y, de pronto, se hace la oscuridad. Como en una sesión de cine (cons sus jingles incluidos) se suceden los anuncios para crear expectación. Se hace el silencio y todos los ojos se centran en una silueta que aparece al final de la pasarela. Los focos iluminan la pasarela y empieza el danzar de modelos, que recorren el salón luciendo los diseños que cada firma y diseñador proponen para la temporada y en los que han vertido todas sus ilusiones. Parece que sale sólo, que fluye. Cada uno sabe su papel y lo interpreta, como en cualquier obra de teatro, hasta que se pagan las luces y se cierra el telón, pero detrás de cada desfile está la figura de Javier Villa, director de la pasarela y de Go! Eventos y Comunicación junto con su amiga y socia Laura Sánchez.

Vinculado al mundo de la moda desde ya ni recuerda cuándo Javir Villa toma consciencia de su papel y parece estar encantado. "Es un trabajo muy duro, pero me apasiona", nos cuenta. Encargado de coordinar todas las áreas de la pasarela, una de sus funciones específicas es la de dirigir el backstage para que el público cuando acuda a la pasarela salga con la sensación de que, efectivamente, todo fluye con naturalidad y sin contratiempos. Es la última jornada de desfiles de We Love Flamenco, pero nos atiende para contarnos cómo dirige esa especie de teatro que siempre llega a su fin entre vítores y aplausos, aunque este año

Javier Villa en el Backstage de We Love Flamenco. / Silvia Sánchez

Una preparación de nueve meses

Aunque la pasarela dura una semana (este año le han sumado un día más a la agenda), la preparación de un evento de tales magnitudes debe hacerse con bastante tiempo de antelaciñon. "Es muy importante trabajar con tiempo para ver qué imprevistos pueden surgir y saber resolverlos a tiempo. Son muchos diseñadores e instituciones con los que hay que tratar de manera previa para que la semana de los desfiles sólo sean los desfiles los que centren nuestras antenciones. Hay que montar las estructuras de la pasarela, recibir el vestuario...", nos cuenta Villa. Así, como si de un embarazo se tratase, We Love Flamenco se va gestando durante nueve meses y, como ocurre con la llegada de un bebé, tanto Villa como Laura Sánchez van dando cuenta de las novedades de la criatura antes de que ésta llegue el mundo. Y mientras llega el momento esperado, Villa no se sepra de su cuaderno, en el que apunta todos lso contratiempos que pueden surgir y qué hacer para resolverlos. Es perfeccionista, pero también previsor, y no quiere dejar ningún cabo suelto.

Laura Sánchez y Javier Villa posan divertidos en el Backstage de We Love Flamenco. / Silvia Sánchez

Los secretos del backstage

Entre bambalinas siempre se lo ve con un pinganillo y un micrófono. No es la televisión, pero el resultado debe ser el mismo que el de un programa en directo y en prime time. Allí se encarga del vestuario, de organizar los tiempos en peluquería y maquillaje y, por supuesto, de las salidas de las modelos. "Son ya muchos años dedicándome a esto y tengo claro que la templaza es lo que a jugado siempre a mi favor, tanto para poder controlar la situación, como para transmitirle a diseñadores y modelos esa tranquilidad que a veces hace falta", nos cuenta. Con un backstage en el que reina la paz y la armonía, algo que Villa siempre quiso para la trastienda de su pasarela, el director asegura "tenerlo todo controlado al 95%". "Antes de cada desfile se hace una reunión previa en la que los diseñadores me cuentan en qué se inspiran, cómo se llama la colección, qué música quieren llevar en cada desfile y si tienen alguna propuesta especial, todo para que se pueda trabajar con previsión y el día del desfile pueda tener la capacidad de resolver si surge algún impedimento", explica. "Los diseñadores se fían de mí y me lo ponen siempre fácil, además, mis modelos son súper profesionales y sólo con una mirada ya saben lo que tienen que hacer, nos entendemos", añade.

We Love Flamenco 2025, un balence de lo más positivo

La familia de We Love Flamenco al completo. / Silvia Sánchez

A principios de diciembre, tanto Villa como Sánchez convocaban a los medios en el propio Hotel Alfonso XIII para dar a conocer las novedades de la edición "más difícil de We Love Flamenco". Ahora, días después de que haya concluido la décimo tercera edición las sensaciones son bastante diferentes a la de aquella convocatoria. "Esta año no las tenía todas conmigo, pero el balance ha sido mucho más positivo de lo que me esperaba. Todo ha salido rodado, la cobertura en medios ha sido extraordinaria, ¡incluso hemos salido en una revista alemana! y estoy muy feliz de que, al final, haya sido una experiencia tan gratificante", nos cuenta. Villa, que la templaza la deja para el backstage, pero la inquietud es la que lo mueve para estar a l frente de We Love Flamenco, ya pone los ojos en la siguiente edición y anuncia que será "algo revolucionario, con un giro inesperado". "Hay que estar atentos a lo que ocurrirá en la ciudad próximamente", nos invita el director de la pasarela, que ya cuenta con las peticiciones más de una decena de firmas y diseñadores para participar en la décimocuarta edición.