We Love Flamenco 2025: Poderío femenino en la recta final de la pasarela

El desfile de Delia Núñez - Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco 2025.

La Semana de la Moda flamenca va llegando a su fin, dejando las tendencias que irán de la pasarela al Real. Si la anterior jornada estuvo marcada por la cara más divertida de We Love Flamenco con los desfiles infantiles yel lado más solidario y emocionante con el desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, en la recta final de la pasarela le toca el turno a las mujeres. Como es habitual en la pasarela, hay una jornada completa dedicada a la visión que firmas capitaneadas por mujeres tienen de la moda flamenca. Poderío femenino con el debut sobre la pasarela de la firma Emedos by Twins y las personales propuestas de Delia Flamenca Pol Núñez, Ángela y Adela y Pepa Garrido.

Además de ser una jornada en la que las protagonistas son las mujeres, la penúltima jornada de desfiles de We Love Flamenco también viene marcada por propuestas que se salen un poco de la norma y dibujan a una flamenca mucho más bohemia y relajada en las formas, que se atreve a combinar texturas y estampados y que sabe que la comodidad no es sinónimo de estilismos anodinos. Más bien, al contrario. Flamencas con una personalidad muy marcada que prefieren las faldas ligeras y que cuidan al detalle la combinación de colores y el look al completo. Empoderamiento 100% femenino a través de lunares y volantes que deja muy claro que el sendero de las tendencias en moda flamenca lo marcan las mujeres, que tienen mucho que decir.

El debut de Emedos by Twins en We Love Flamenco

El desfile de Emedos by Twins en We Love Flamenco. / Salva Castizo

La firma sanluqueña presenta en la pasarela su colección Flora, donde dibuja a una flamenca fresca, juvenol y vanguardista. Emtre sus diseños destacan la diversidad de texturas, donde se combinan los tejidos más clásicos, como el algodón perforado y el popelín on los más novedosos, como el punto, el crepe y la seda salvaje para los diseños más ligeros y sofisticados. En cuanto a los colores, la colección se tiñe de rojos, fucsias y azulinas, un tono que pisa bastante fuerte esta temporada. La paleta cromática hace referencia clara a las flores típicas de la primavera andaluza, las amapolas, el azahar y el romero.Tampoco faltan los potemtes fucsias, los verde oliva y los sofisticados negros. En las formas destacan las faldas en neja y las faldas canasteras desde la cintura con bastante volumen, los escotes generosos y amplios, sobre todo en la espalda o de estilo Bardot.

La mezcla exquisita de textura en la flamenca de Ángela y Adela

El desfile de Ángela y Adela en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Las flamencas vintage del dúo de diseñadoras llegan en una colección que lleva por nombre Café de chinitas, inspirada en la época dorada del café malagueño donde se reunía la élite intelectual de los años 20 y 30. Sus diseños más retro dibujan a una flamenca con faldas cortas al bies con mucho volumen y en la que destacan los tejidos nobles como las gasas, sedas salvajes, organzas y geogettes, todo muy estilo años veinte. En cuanto a los colores, abunda el colorido y las tonalidades más empolvadas, como el verde, el lavada y el gris. Sin olvidar el negro. Su particular visión de la flamenca trasciende los lunares y también llega ala invitada con looks de inspiracion, ideales parala noche del pescaíto con diseños en los que destacan los corpiños, las jaretas y los flecos.

La flamenca bohemia de Delia Pol Núñez

El desfile de Delia Flamenca Pol Núñez en We Love Flamenco. / Salva Castizo

Es una de las flamencas más reconocibles de la pasarela. El estilo bohemio y colorista de Delia Núñez, pensado para una flamenca más alternativa y hippie es todo un reclamo sobre la pasarela. En su colección, compuesta por cuarenta diseños, Delia Núñez rinde homenaje a la costura tradicional con propuestas de corte romántico y en la que el negro y el rojo destacan en una amplia gama cromática que contempla tonalidades que se combinan entre sí, sello indiscutible de la casa. Faldas con mucho vuelo, diseños ligeros y cómodos en los que los volantes y el movimiento son los protagonistas. El talle alto y las mangas largas con volantes cómodos rematan los diseños en los que no falta el clásico patchwork. Su tejidos, con estampados propios y lunares a contrase con colores potentes se observan en una flamenca bohemia y coloritsa y en la que destacan los detales en forma de camafeo con lazos en terciopelo.

Pepa Garrido y su flamenca colorista

El desfile de Pepa Garrido en We Love Flamenco 2025. / Salva Castizo

Carmen Cañaverl, la diseñadora al frente de la firma, presenta una colección pensada para ferias y romerías inspirada en la alegría que emana de las fiestas primaverales de Andalucía. Entre sus propuestas se observan los colores vivos y ácidos, con un potente color block de fusias, azulinas, naranjas y verdes. Tampoco faltan los estampadosde flores y rayas y los tejidos ligeros que dibujan a una flamenca cómoda y ligera. Los potentes rojos están muy presetnes, tanto en solitario, como aderezando al trío flamenco por antonomasia: rojo, negro y blanco.A destacar, los mantoncillos con madroñeras en lugar de flecos Como novedad, la firma incluye piezas con lentejuelas y aplicaciñon de lentejuelas en una colección en la que se reinterpretan los lunares y se combinan con estampado para una propuestade inspiración, tanto para la noche del pescaíto, como para una boda.