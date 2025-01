We Love Flamenco 2025: El desfile infantil muestra el lado más divertido de la pasarela de moda flamenca

El desfile de NOTELODIGO infantil en We Love Flamenco 2025.

Es una de las jornadas más divertidas y esperadas de We Love Flamenco. No tanto por las tendencias en moda flamenca, que también, sino más bien por el ambiente festivo de la pasarela. El desfile infantil, bastante más relajado y con momentos que quedan para el recuerdo, tanto de los padres de las criaturas como de los que cubrimos la pasarela, demuestras que los trajes de flamenca de las más pequeñas hace tiempo que dejaron de ser un diseño más, para convertirse en una apuesta en miniatura de los diseños que llevan las más mayores. Atrás quedaron los exagerados y voluminosos trajes de flamenca que dejaban poco lugar al movimiento y disfrute de las pequeñas, para dar paso a propuestas mucho mñas frescas y ligeras. Las niñas no sólo quieren verse guapas con su traje de flamenca, también quieren vivir y experimentar la Feria de una forma mucho más cómoda que las adultas.

De ahí que las propuestas con talles elevados y faldas en evasé y las manguitas a la sisa fueran los más destacados en cuanto a tendencias infantiles se refiere. Con una energía contagiosa y que, en más de una ocasión desató la risa entre el público, las pequeñas mostraron propuestas que se alejan de los diseños pesados y difíciles de llevar de antaño (recordemos, la niña debe llevar el traje, no el traje a la niña). En su lugar, las creaciones presentadas mostraron una moda flamenca mucho más funcional, fresca y, sobre todo, cómoda, dejando claro que las tendencias para las más pequeñas no sólo se ajustan a la esencia del traje regional, sino que también se adaptan a la vida y a las necesidades de las pequeñas flamencas.

La flamenca nace, no se hace, y las pequeñas, que cambiaron su tarde de parque para sentirse modelos por un día, disfrutaron recorriendo la pasarela con sus diseños vaporosos y su mantones cruzados al talle. Tacones de lentejuelas, globos, lunares y mucho color mostraron la cara más divertida de la pasarela We Love Flamenco con las propuestas de las diseñadoras Marta Arroyo y Carmen FPM, además de las firmas Ana Campos Collection y Notelodigo.

Como broche final a una divertida jornada, las fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra Contra el Cáncer llegaron a la pasarela para dar visibilidad a esta enfermedad y cuyo obetivo es recaudar fondos. En el desfile participan mujeres que están pasando o acaban de pasar la enfermedad y sobre la pasarela se divierten como nadie, dejando claro que lo importante es disfrutar con todo lo que se hace. Mujeres empoderadas que se sienten reinas enfundadas en un traje de flamenca y que nos recuerdan que todavía queda mucho por investigar y aportar a la lucha frente al cáncer

La colección infantil en We Love Flamenco de Notelodigo

La firma lleva un mundo de fantasía y piruletas a la moda flamenca con una colección que propone trajes de flamenca muy cómodos y versátiles para que las pequeñas de la casa disfruten de la Feria. Talles que se elevan hasta la cintura para dar lugar a faldas en evasé, bien acabadas en dos volantes, bien en un juego asimétrico de formas. Los colores son los clásicos de la firma, como los azulinas, los mandarina, los malvas y los morados. A destacar, las pequeñas manguitas a la sisa y los lunares a tono en diseños que apuestan por los mantoncillos cruzados al talle. Las pequeñas cambiaron los clásicos tacones de lunares, por tacones de purpurina.

La colección infantil en We Love Flamenco de Carmen FPM

La diseñadora inspira su colección en el camino del Rocío con formas muy ligeras y livianas. Hilos de tradición se presenta como una colección sencilla, delicada y en la que se observan formas bastante ligeras para las más pequeñas. Rayas, ramitos y perforados que buscan jugar con esa estética que recuerda a las labores de costurera con pequeños delantales combinados con las faldas y recogidos con pañuelo en la cabeza en lufgar de flores en muchos de los diseños. Manguitas a la sisa con varios volantes o en formato farol, mantoncillos a juego con los trajes de flamenca, pasacintasy lunares son la apuesta para las pequeñas de la diseñadora. Los lacitos y las madroñeras tampoco faltan en esta colección. En cuanto a los colores, los tonos pasateles, pero también los ácidos tiñen a las pequeñas flamencas de la casa. También hay propuestas para las adolescentes, a caballo entre la moda flamenca infantil y las formas adultas.

La colección infantil en We Love Flamenco de Marta Arroyo

La diseñadora propone en Alegría una colección con tejidos suaves, gustosos y que no pesan, pero que cargan de energía cada movimiento. La diseñadora propone dos líneas de trajes de flamenca, una pensada para las más pequeñas, con formas muy sueltas, y otra para las flamencas que empiezan a vivir sus primeras ferias de "mayores", con siluetas más ajustadas y el talle debajo de la cadera. Faldas en evasé, mangas a la sisa y manguitas de farol para las niñas, faldas vaporosas con volantes pequeñas y mangas midi con discretos volantes para las adolescentes.. Los lunares están presenten en diseños coloridos, pero también en los blancos, con detalles en remates en terciopelo. El mantoncillo cruzad y bordado es un mantra.

La colección infantil en We Love Flamenco de Ana Campos Collection

La diseñadora lleva a la pasarela una colección bastante completa y extensa que lleva por nombre Pensamientos míos y en la que no faltan linos, algodones y perforados en algodón. Sus diseños, repletos de titras bordás, encajes de bolillo, madroños y terciopelos de mil colores, dibujan a una flamenca muy personal, con un sello de identidad bastante identificable. Sus faldas son sueltas desde la cintura, pero todas tienen cierto volumen característico en la firma. Los volantes huyen de los clásicos y bajan en casaca o incluso se vuelven asimétricos en los cortes. Las mangas, de farol o por encima del codo recuerdan a las que marcaron los 90. No faltan los detalles en forma de lazos o mantoncillos con madroños. En cuanto a los colores, no faltan los blancos y beiges, pero también los terracotas, rojos y azules para una pequeña flamenca que quiere presumir de estilo. El puntazo del desfile, los bailes de las Guerreras de la Pipi.

El lado solidario con el desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer

Por décimotercer año, la cita ineludible con la Fundación Sandra Frente al Cáncer ha vuelto a llenar de vida, ilusión y alegría la pasarela We Love Flamenco. Las modelos de este esperado desfile ha ha sido más de una treintena de mujeres que luchan frente a esta enfermedad y han lucido diseños de las firmas participantes en esta XIII edición de la Semana de la Moda Flamenca.

