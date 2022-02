Lefties y Umbro tienen los looks de primavera más cómodos en su nueva colección de ropa deportiva.

Que la comodidad ha llegado a la moda y de ahí no se mueve es una realidad que estamos encantadas de que suceda. Que esta primavera se lleven los pantalones anchos de colores y que los vestidos camiseros más ideales de la primavera los podamos llevar con zapatillas deportivas es algo que nos encanta. Pero lo que más nos gusta esta que la estética comfy, esa que hace del concepto athleisure todo un mantra, haya llegado a Lefties para dejarnos los looks más cómodos de toda la primavera. En colaboración con Umbro, Lefties acaba de lanzar una nueva colección con la que conseguir los looks más cómodos de la primavera. Ropa deportiva que sube de nivel y que queda perfecta con la chaqueta vaquera de Lefties más perfecta del entretiempo.

La nueva colección UmbroxLefties no te dejará indiferente esta primavera. Hasta hace pocos años, la ropa deportiva era utilizada exclusivamente para ir al gimnasio, desarrollar actividades físicas al aire libre o simplemente para estar cómodo en casa, pero lo cierto es que el mundo de la moda se ha transformado tanto que ahora cada vez hay menos reglas y el chándal es el estilismo perfecto hasta para un photocall ¿Qué todavía no te has atrevido a hacerlo? Estate atenta, porque la temporada primavera-verano 2022 está protagonizada por el estilo athleisure.

En este panorama tendencioso Lefties lanza una nueva colección con la colaboración de UMBRO que no te va a dejar indiferente porque no solamente nos ofrece prendas deportivas, sino prendas de estilo para hombre, mujer y niños que quieran lucir estilismos con diseños muy funcionales, con una singular paleta de colores y el característico logotipo de la marca británica UMBRO.

La nueva colección, UMBROXLEFTIES WOMAN, MAN & KIDS COLLECTION SPRING SUMMER'22 está dirigida tanto para los más nostálgicos, como para los más jóvenes que quieran tener prendas de vestir de estilo urbano. UMBROXLEFTIES invita a que los jóvenes hagan suya la colección y se la lleven a su terreno para expresarse y mostrarse al mundo como ellos quieran.

De esta manera, Lefties y Umbro unen sus fuerzas en una colección cómoda, original, con una paleta de colores impresionantes, consiguiendo combinar la tradición deportiva de la marca británica con el espíritu streetwear más joven.

Así es la colección de Leftis y Umbro

Un espíritu deportivo y las últimas tendencias. No pienses que hablamos exclusivamente de chándal, UMBROXLEFTIES WOMAN, MAN & KIDS COLLECTION SPRING SUMMER'22 ofrece sudaderas, camisetas, polos, pantalones, accesorios y diferentes modelos de calzado deportivo, todo ello con un lettering muy visible. Además, la tendencia de monocolor vuelve a nuestras vidas y predomina en todas las categorías del producto con colores que van desde el negro, blanco, rosa y azul cielo con la presencia de tonos flúor y rayas primaverales, entre otros.

Looks deportivos y a la última moda

Cada semana, Lefties nos sorprende con nuevas prendas y colecciones que nos permiten escoger el diseño que mejor exprese nuestra personalidad, aportándonos diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación, mediante un estilo fácil y sin esfuerzo. Con esta nueva colección UMBROXLEFTIES presentan looks que aúnan confort deportivo y moda a partes iguales uniéndose para crear un estilo underground que nos hace volver la vista atrás, pero que aporta los detalles específicos para conseguir un look renovado y moderno, con el que sentirnos cómodos y que sin duda se ha convertido en un icono para las nuevas generaciones.