Así es la chaqueta vaquera de Lefties de 20 euros más perfecta del entretiempo

Cuando llega el entretiempo a todas nos ocurre lo mismo: nunca sabemos con qué abrigarnos. Para el cambio de estación ya tenemos preparados los vaqueros naranja con los que nos marcaremos los lookazos de primavera y ya hemos fichado los vestidos camiseros más ideales de la primavera, pero ¿qué no ponemos encima cuando las temperaturas todavía no son del todo calurosas?

Siempre podemos apuntarnos a las tendencias de primavera y apostar por las americanas de colores que se llevan esta temporada, pero estaríamos condicionando por completo nuestro look y las posibilidades de combinación se verían muy reducidas.

En ese sentido, nada mejor que apostar por una chaqueta vaquera con la que abrigarnos del poco frío que todavía hace durante el entretiempo y así no tener que renunciar a nuestros estilismos de primavera preferidos. De hecho, Lefties acaba de lanzar una chaqueta vaquera por 20 euros que es perfecta para el entretiempo. Porque, si algo nos gusta en una prenda (además de que sea versátil) es que su precio no sea demasiado elevado y, en ese sentido, Lefties de en el clavo porque su chaqueta es súper barata.

Tener una chaqueta vaquera de fondo de armario es la mejor de las ideas que se pueden tener. El tejido denim siempre es tendencia y las chaquetas vaqueras siempre son ponibles y tienen un don para ser fáciles de combinar. Por eso la chaqueta vaquera de Lefties de 20 euros es perfecta para el entretiempo. Primero porque es vaquera, segundo porque es barata y tercero porque es oversize, un detalle que quizás todavía no habíamos mencionado.

Las chaquetas vaqueras siempre son las grandes amigas del entretiempo y en el caso de la de Lefties todavía lo es más porque se presenta en un diseño holgado, lo que le da todavía más rollo a la prenda.

Aunque nosotras somos clásicas y preferimos el tejido vaquero de siempre, la chaqueta vaquera de Lefties de 20 euros perfecta para el entretiempo está disponible en tres tonalidades diferentes. Si todavía no tienes una chaqueta vaquera con la que sobrevivir a los looks de entretiempo, es el momento de que fiches as de 20 euros de Lefties.

Así es la chaqueta vaquera de Lefties de 20 euros perfecta para el entretiempo

Se trata de una chaqueta vaquera de corte holgado, con bolsillos delanteros y cierre con botones metálicos. Está confeccionado en un tejido de 100% algodón muy cómodo y práctico que hace que la prenda sea perfecta para los looks de entretiempo, esos en los que no sabes cómo abrigarte sin perder el rollazo.

Disponible desde la talla S hasta la L y en versión oversize, la chaqueta vaquera de Lefties perfecta para el entretiempo tiene un precio de 19,99 euros. Debes saber, además, que la chaqueta vaquera está disponible en tres tonalidades denim.