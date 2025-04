Acaba de llegar a Zara el vestido de inspiración flamenca que desata el debate entre expertos en moda, pero que será una plaga en la Feria de Abril.

Como ocurre siempre al acrcarse la Feria de Abril, firmas como Zara lanzan pequeñas colecciones enfocadas a cubir las necesidades de aquellas mujeres que buscan un look alternativo al traje de flamenca o un estilismo ideal para la noche del pescaíto. Hasta ahí, todo en orden. Looks de lunares, propuestas en dos piezas, un socorrido mono o incluso una falda tipo mantón son las propuestas con las que el buque insignia de Inditex ha querido inspirar a sevillanas y no sevillanas a la hora de encontrar un estilismo alternativo al traje de flamenca. Ahora, Zara va un paso más allá y lanza un vestido de lunares y volantes que no está exento de polémicas, sobre todo, entre diseñadores y expertos en moda flamenca.

Se trata de un vestido de color azulina con un precio bastante asequible (caro para ser Zara, barato para un traje de flamenca) que tiene toda la pinta de convertirse en una plaga para esta Feria de Abril, a pesar de que no es un traje de flamenca al uso, no cumple con el proceso creativo y artesanal del traje regional y pone en jaque a los diseñadores de moda flamenca locales. La polémica está servida.

El vestido de lunares de Zara que desata la polémica

El debate con respecto a este vestido de lunares está más que servido. No es la primera vez que una firma no vinculada al mundo de la moda flamenca hace su propia interpretación de traje regional. Firmas como Dior han incluido elementos característicos de la moda flamenca en sus colecciones (de hecho, la maison lo hizo en la colección cápsula que presentó en Sevilla hace unos años) y han contribuido a esa internacionalización del traje clásico. Luego están otras firmas, de producción en cadena, que, sin ser expertas en moda flamenca, han lanzado sus propios diseños a precios irrisorios, en comparación con lo que vale un traje de flamenca de confección artesanal.

El resto de firmas, se han limitado a tomar elementos de la moda flamenca que, si bien no son exclusivos de la misma, son sus pilares fundamentales, para añadirlos a piezas de prêt á porter. Vestidos de lunares, blusas con volantes, chaquetas toreras... Este tipo de prendas son las que siempre se han visto entre las propuestas de las colecciones de primavera de Zara y las que nos han salvado muchos estilismos para la noche del pescaíto o para cualquier otro día de Feria en el que se quiere vestir de calle y no de flamenca. Ahora, el buque insignia de Inditex va un paso más allá en esta inspiración flamenca y lanza un vestido con características bastante similares a las del traje regional.

Si en su día, cuando firmas como Shein o AliExpress y bazares de todos los rincones de Andalucía sacaron trajes de flamenca a precios contra los que los diseñadores y artesanos de la moda flamenca no pueden competir, se armó un revuelo en redes, ahora la polémica vuelve a estar servida. Además del proceso creativo que hay detrás de cada traje de flamenca, la confección artesanal del mismo lleva tiempo y esmero, haciendo que el precio final del diseño se corresponda con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. La producción en cadena hace que ese precio disminuya bastante y, en consecuencia, se desvalorice el trabajo artesanal que hay detrás de un traje de flamenca. El descontento entre diseñadores y artesanos de la moda flamenca no tardará en hacerse notar en redes sociales.

Así es el vestido de lunares de Zara que se convertirá en plaga esta Feria de Abril

Zara siempre tiene propuestas para la Feria de Abril, ya sean diseños con lunares, vestidos con volantes o looks elegantes que lo mismo te valen para la noche del pescaíto que para cualquier otro día que quieras renunciar al traje de flamenca. La inspiración flamenca siempre ha sido sutil, pero en esta ocasión, el buque insignia de Inditex va un paso más allá y lanza un vestido bastante similar a un traje de flamenca (de hecho, Vicky Martín Berrocal lució un traje de flamenca con similares característica en la Feria de Abril de 2007) a un precio bastante menor que lo que suelen tener este tipo de diseños.

Se trata de un vestido largo en azulina (uno de los colores que más se han visto sobre la pasarela esta temporada flamenca) con unos grandes lunares en negro. Bastante fluido, el vestido presenta tres volantes suelto y unas tirantas. un diseño fresquito que recuerda a los trajes de flamenca que se llevaban a principios de los 2000. ¿Es un traje de flamenca? Rotundamente, no. Cruza el límite entre la inspiración y la apropiación, Probablemente, sí. Sea como sea, su diseño fresquito y su precio económico convertirán este vestido de lunares en una plaga en la Feria de Abril entre las que buscan diseños baratos, con independencia de su confección y la artesanía.

Vestido de lunares y volantes de Zara. / Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de lunares de Zara que genera debate y que se convertirá en una plaga esta Feria de Abril tiene un precio de 149 euros.

Ref: 4661/318/030